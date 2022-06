'Cần đưa ngay những cán bộ sợ sai không dám làm ra khỏi bộ máy'

(Baonghean.vn) - Theo Quyết định 2439 của UBND tỉnh Nghệ An, Anh Sơn được xác định là vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An gắn với các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ thương mại và nông lâm ngư nghiệp...

Vào mùa hè, các tỉnh thuộc khu vực phía bắc sẽ liên tục gặp mưa lớn kèm sấm sét gây nguy hiểm tới người tham gia giao thông. Khi gặp tình trạng này, người điều khiển xe máy tốt nhất không ra khỏi nhà vì có thể bị sét "đánh". Đối với tài xế ô tô, việc lái xe dưới tình hình mưa dông cũng sẽ bị gây cản trở và họ nên lưu ý những điều dưới đây để thực hiện chuyến đi an toàn.

(Baonghean.vn) - Có mặt tại buổi họp báo và bốc thăm, chia bảng Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022, các cầu thủ Đinh Xuân Tiến, Đặng Văn Lắm và cựu cầu thủ Phạm Văn Quyến - hiện là HLV CLB Sông Lam Nghệ An, những người từng trưởng thành từ Giải bóng đá TNNĐ Cúp Báo Nghệ An đã có những chia sẻ rất cởi mở, tiếp thêm động lực giúp các cầu thủ nhí theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn của mình.