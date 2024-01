Cần gỡ 'nút thắt' để bàn giao mặt bằng cho Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành

Nhiều kiến nghị về chính sách bồi thường

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An được phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1338/QĐ-BGTVT ngày 20/7/2021 với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án 4 làm chủ đầu tư. Đây là dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thứ 2 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Dự án nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông tuyến Quốc lộ 7 theo quy hoạch; tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt trên hành lang vận tải từ cửa khẩu Nậm Cắn (kết nối với nước bạn Lào) tới các tỉnh ven biển miền Trung; phát huy hiệu quả các đoạn tuyến đã đầu tư trước đây; tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng -an ninh khu vực.

Do chưa thống nhất về phương án bồi thường nên nhiều hộ dân tại xã Viên Thành vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: Tiến Đông

Hiện nay, việc thi công thực hiện dự án đang được các nhà thầu gấp rút triển khai, nhộn nhịp nhất là dọc các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương. Trong đó, tại huyện Yên Thành, dự án đi qua khu vực 5 xã là: Vĩnh Thành, Viên Thành, Bảo Thành, Công Thành, Mỹ Thành với chiều dài khoảng hơn 27km. Để thực hiện dự án, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Yên Thành đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các đối tượng bị ảnh hưởng của các xã, đồng thời đã tiến hành công khai lấy ý kiến và thực hiện các thủ tục chi trả tại một số địa phương.

Tuy nhiên, tại xã Viên Thành, với chiều dài hơn 2km, ảnh hưởng 72 hộ, 73 thửa đất, mặc dù đã qua hơn 1 năm triển khai nhưng nhiều đoạn chủ đầu tư và các nhà thầu thi công vẫn chưa thể thực hiện được do còn 14 hộ dân chưa nhận tiền; 6 hộ không ảnh hưởng nhưng không bàn giao mặt bằng.

Sơ đồ tuyến Quốc lộ 7 đi qua xã Viên Thành. Ảnh: Tiến Đông

Trong quá trình niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB của dự án này, UBND huyện Yên Thành cũng đã nhận được nhiều ý kiến khiếu nại cả trực tiếp thông qua các buổi đối thoại cũng như qua đơn thư của người dân.

Ông Ngô Văn Mến, hiện trú tại xóm 4, xã Viên Thành cho biết: Thực hiện dự án này, gia đình ông nhận được thông báo bồi thường là 9,1m2. Tuy nhiên, theo ông Mến, diện tích thực tế bị ảnh hưởng là 53m2, vì thế ông yêu cầu phải khảo sát, đo đạc lại diện tích bồi thường và đưa diện tích đã thu hồi của gia đình vào danh sách thu hồi để gia đình được bồi thường theo đúng diện tích thực tế là 53m2 cùng với tài sản trên đất.

Hay như gia đình ông Nguyễn Hữu Bốn, trú tại xóm 6, xã Viên Thành thì phản ánh, gia đình ông bị thu hồi 18,2m2 trên tổng diện tích 339,2m2, tuy nhiên, theo phương án công khai thì các vật kiến trúc trên đất bị thu hồi của gia đình bao gồm ki ốt kinh doanh lợp bằng mái tôn, hệ thống tường rào bao quanh, sân bằng xi măng… không được đền bù, vì thế gia đình ông Bốn đã yêu cầu được giải thích rõ ràng nguyên nhân vì sao.

Trong số 14 hộ dân đang kiến nghị tại xã Viên Thành, phần lớn đều thắc mắc về giá trị bồi thường. Các hộ dân còn so sánh về mức bồi thường giữa các hộ gia đình có sự chênh lệch khác nhau, đồng thời cho rằng việc bồi thường chưa thực sự minh bạch… vì thế người dân chưa ký nhận bàn giao mặt bằng.

Mới đây nhất, vào ngày 20/12/2023, Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Yên Thành đã có văn bản trả lời các công dân liên quan đến những kiến nghị, vướng mắc. Tại văn bản này, UBND huyện Yên Thành đã trả lời cụ thể, chi tiết đối với các trường hợp thắc mắc, trong đó việc các hộ dân không được đền bù hoặc mức đền bù thấp nguyên nhân chủ yếu là được xác định do lấn chiếm đất, hoặc xây dựng trên phần đất lưu không, không nằm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không được đền bù…

Tại xã Viên Thành, có nhiều đoạn đang bị "thắt cổ chai" do chưa hoàn tất việc giải phóng mặt bằng. Ảnh: Tiến Đông

Ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh cũng đã có Văn bản số 11226/UBND-CN về việc giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB tại dự án này. Đối với huyện Yên Thành, UBND tỉnh đã giao phải hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường để chi trả tiền cho người dân để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch còn lại trước ngày 10/01/2024. Tuy vậy, mốc thời gian này đã không thực hiện được.

Theo ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Yên Thành, thì: huyện đã nhận được những kiến nghị, phản ánh của người dân, đồng thời cũng đã có nhiều lần trả lời, tuy nhiên, đến thời điểm này người dân vẫn chưa đồng tình. Sở dĩ có những sự khác biệt về bồi thường là do thời điểm sử dụng đất của người dân là khác nhau. Phần lớn người dân xây dựng trên phần đất lưu không trong phạm vi chỉ giới quy hoạch đường Quốc lộ 7. Những kiến nghị của người dân đã được huyện trả lời trong các văn bản và tại các cuộc đối thoại, đồng thời báo cáo lên UBND tỉnh để xem xét giải quyết.

Gần đây nhất, vào ngày 8/1/2024, UBND huyện Yên Thành tiếp tục đối thoại với các hộ dân tại xã Viên Thành, nhưng người dân vẫn chưa đồng thuận.

UBND huyện Yên Thành đối thoại với các hộ dân xã Viên Thành vào ngày 8/1 vừa qua. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngoài những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hiện tại theo kiến nghị của người dân địa phương, do 14 hộ chưa bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công nên việc thực hiện dự án chưa được liền mạch, tạo thành những vũng lớn khi mưa xuống, gây ô nhiễm môi trường.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đoạn qua huyện Yên Thành kéo dài từ Km9+180-Km24+600, hiện nay huyện chưa bàn giao hết mặt bằng trong tổng số hơn 27km (trái và phải tuyến), chính vì thế các nhà thầu không có mặt bằng để thi công. Bên cạnh đó, có một số đoạn mặt bằng đã được bàn giao nhưng khi triển khai một số hộ dân cản trở không cho thi công, nên thi công ngắt quãng, khiến cho rãnh thoát nước chưa thông dẫn đến tình trạng trong lòng rãnh một số vị trí nước bị đọng, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc cho người dân khi đi qua khu vực này, nhất là từ đoạn cầu Khe Cát (xã Bảo Thành), đến khu vực xóm 6, xã Viên Thành.

Văn bản phúc đáp của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với báo cáo của UBND huyện Yên Thành. Ảnh: Tiến Đông

Ngày 9/1/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 186/STNMT-QLĐĐ về việc vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7A đoạn qua huyện Yên Thành. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Yên Thành kiểm tra, rà soát từng hồ sơ đối với đất sử dụng trước ngày 18/12/1980 mà có phần lưu không đường phải thu hồi. Trường hợp sử dụng đất ổn định, chưa được đền bù qua các thời kỳ và đẩy đủ hồ sơ thì xem xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án theo quy định. Đồng thời kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với những trường hợp liên quan đến bán đất trái thẩm quyền trước ngày 1/7/2004. Những trường hợp nào đảm bảo hồ sơ thì đề nghị UBND huyện đề xuất hỗ trợ khác, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Cũng theo ông Dương, những kiến nghị vướng mắc cũng như phản ánh về tiến độ thi công của người dân cũng đã được huyện gửi đến chủ đầu tư. Huyện cũng yêu cầu phía chủ đầu tư mặt bằng bàn giao đến đâu thì phải thi công đến đó, nhằm đảm bảo tiến độ đề ra cũng như không gây ách tắc giao thông và làm ảnh hưởng đến môi trường.

“Riêng những kiến nghị về GPMB của người dân, trong thời gian tới, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật để sớm bàn giao cho đơn vị thi công, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra” - ông Dương nhấn mạnh.