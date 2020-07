Cần làm gì để trẻ an toàn trong mùa hè?

(Baonghean.vn) - Dịp nghỉ hè của học sinh, việc phòng, chống đuối nước, phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An xung quanh việc thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện "Mùa hè an toàn cho trẻ".