'Cần lên án, xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất thực phẩm không đảm bảo vệ sinh'

Sáng 11/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm, vấn đề tới nay đã có chuyển biến tốt hơn nhiều. Hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Tại điểm cầu Nghệ An, chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh ở điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân, nòi giống, sức cạnh tranh của nền kinh tế, năng lực tiếp cận và mở rộng thị trường quốc tế. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự phối hợp rất đồng bộ, chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, hiệp hội, đặc biệt là sự huy động nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia.



Phó Thủ tướng cho rằng cần nỗ lực nhiều hơn và liên tục với tinh thần trách nhiệm rất cao của các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân để mọi người dân Việt Nam được bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm như các nước phát triển, hàng hóa thực phẩm trong nước có chất lượng như hàng hóa xuất khẩu sang các nước phát triển. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải ý thức đầy đủ trách nhiệm pháp lý và đạo đức của việc chủ động tham gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng đấu tranh với các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.“Việc sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm không an toàn là vi phạm pháp luật, phi đạo đức, ích kỷ hại nhân, trái với luân thường đạo lý, với truyền thống nhân ái của dân tộc. Những hành vi này cần được chỉ rõ, lên án và xử lý nghiêm”, Phó Thủ tướng nói.