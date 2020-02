Can ngăn không thành, bố cùng con trai đánh người trọng thương

Ngày 12/2, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại xóm 5, xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu) vào đêm mồng 2 Tết.

Các đối tượng là Nguyễn Châu, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Thung và Nguyễn Văn Ân, cùng trú xóm 5, xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu). Trong đó Châu, Bình, Hùng là 3 cha con. Thung và Ân là 2 anh em.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Quân Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp, khoảng 21 giờ 30 ngày 26/1 (tức đêm mồng 2 Tết) nhóm đối tượng Nguyễn Văn Ân (SN 1994), Nguyễn Văn Hùng (SN 1993) cùng Nguyễn Văn Hiệp (SN 1992) cùng trú xóm 5, xã Quỳnh Yên đi chơi. Trên đường đi qua nhà ông Hà nhóm này gặp một số thanh niên ngồi bên đường là bạn của con trai ông Hà. Cả hai nhóm thanh niên xảy ra cãi cự và dẫn đến xô xát. Trước đó, cả hai bên đều đã uống rượu.



Thấy tình hình căng thẳng, Nguyễn Văn Hiệp bỏ chạy, Ân và Hùng bị nhóm thanh niên này đánh tới tấp. Lúc này ông Hà và ông Nguyễn Châu (bố của Hùng) lao vào can ngăn, tuy nhiên, ông Châu bị nhóm thanh niên này đánh lại. Bực tức vì bị đánh, lại đang sẵn hơi men trong người, ông Châu bỏ vào nhà lấy hung khí.

Cùng lúc này, Ân và Hùng chạy vào nhà Hùng. Ân sau khi lấy một con dao và một khúc gỗ đi ra ngoài, Hùng cũng mang theo chiếc xà cạy bằng sắt. Ân còn gọi điện “cầu cứu” anh con bác là Nguyễn Văn Thung. Sau khi nhận được điện thoại của em, Thung mang theo một con dao đi ra. Lúc này, Nguyễn Văn Bình (anh trai của Hùng) nghe tin bố và em bị đánh nên tức tốc chạy sang nhà ông Hà hỏi chuyện.

Hùng cầm xà cạy lao ra ngoài, đúng lúc này, trông thấy Chu Quang Trung (SN 1991), trú xóm 9, xã Quỳnh Yên, người vừa đánh mình nên đã dùng xà cạy đánh Trung 2 phát, trúng vai và trúng đầu. Hùng tiếp tục ra tay với Nguyễn Văn Hoa khiến Hoa bị thương gục xuống vệ đường. Sau đó, Hoa còn bị Ân dùng dao ném vào chân khi đang bỏ chạy. Hùng được người dân can ngăn, thu hồi hung khí nên bỏ về nhà. Lúc này Bình và Thung dùng dao chém Trung khiến nạn nhân bị thương ở tay và đầu. Ngoài ra, Bình còn dùng dao chém Đậu Đức Thạch khiến người này bị thương.

Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Quỳnh Lưu đã khẩn trương xuống hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc, bắt khẩn cấp các đối tượng ngay trong đêm, đồng thời tổ chức giám định thương tật nóng đối với các nạn nhân để có căn cứ truy tố các đối tượng. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Các đối tượng cũng cho biết, do trước đó đã uống rượu nên không kiểm soát được hành vi của bản thân.

Do bị chém nhiều nhát nên các nạn nhân Chu Quang Trung, Nguyễn Văn Hoa, Đậu Đức Thạch được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Kết luận giám định thương tật cho thấy Trung bị thương tật 14%, Thạch là 13% còn Hoa bị thương tật 5%.