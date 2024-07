Pháp luật Cần nghiêm trị hành vi phá hoại xe ô tô tại thành phố Vinh Thời gian gần đây, tình trạng kẻ gian phá hoại xe ô tô, đập cửa kính xe để trộm đồ tại TP. Vinh liên tục xảy ra, khiến nhiều người có xe ô tô đậu ngoài đường hoang mang, lo lắng.

Xảy ra nhiều vụ phá xe

Việc xe ô tô đậu trên đường bị phá hoại, nhẹ thì bị xịt lốp, cào xước sơn, nặng thì bị chọc thủng lốp, bẻ gương, thậm chí còn bị đập vỡ cửa kính để trộm đồ... đã dấy lên mối lo ngại về tình hình an ninh, trật tự, đồng thời, gây hoang mang, lo lắng và bức xúc cho nhiều người dân thành phố Vinh. Nhất là đối với những người buộc phải đậu xe ngoài lề đường qua đêm, hay đến các địa điểm không có bãi đậu xe công cộng.

Một bên lốp xe ô tô của anh Phan Huy Thế, trú tại nhà số 7, đường Cao Huy Đỉnh, khối 15, phường Trường Thi (TP. Vinh) bị chọc thủng vào rạng sáng 3/7. Ảnh: Tiến Đông

Mới đây nhất, vào rạng sáng 3/7, nhiều xe ô tô đậu bên đường Cao Huy Đỉnh, thuộc địa bàn khối 15, phường Trường Thi (TP. Vinh), đã bất ngờ bị kẻ xấu chọc thủng lốp.

Anh Phan Huy Thế, trú tại nhà số 7, đường Cao Huy Đỉnh, khối 15, phường Trường Thi (TP. Vinh) bức xúc cho biết: Buổi sáng, khi anh dậy sớm để đi làm thì phát hiện chiếc xe ô tô đậu ngay trước cửa nhà bị kẻ xấu chọc thủng lốp sau bên phải. Sau khi kiểm tra thì phát hiện có đến 6 chiếc xe cũng bị đâm thủng tương tự.

Anh Thế cho biết, do vội đi làm nên anh đành gọi thợ đến vá tạm, tuy nhiên, vì vết đâm ngang hông lốp nên về lâu dài, để đảm bảo an toàn thì đành phải thay. Không hiểu vì động cơ gì mà kẻ xấu lại phá hoại một loạt xe như vậy.

Đường Cao Huy Đỉnh - nơi hàng loạt xe ô tô bị chọc thủng lốp vào rạng sáng 3/7. Ảnh: Tiến Đông

Tương tự, chị Phương Thảo, trú tại nhà số 5 đường Cao Huy Đỉnh cũng bị chọc thủng lốp sau bên phải. Điều đáng nói là chiếc lốp sau của chị Thảo vừa mới thay hết hơn 3 triệu đồng cách đây hơn 1 tháng.

Hình ảnh trích xuất camera giám sát của người dân trên tuyến đường Cao Huy Đỉnh sau đó cho thấy, đối tượng khả nghi phá hoại xe ô tô đi xe đạp, đội mũ và đeo khẩu trang. Sau khi dùng 1 thanh sắt dài để chọc thủng lốp xe thì lên xe đạp bỏ đi. Thời điểm các xe ô tô bị phá hoại từ khoảng 3h45' đến 4h sáng 3/7.

Đối tượng khả nghi phá xe do camera giám sát của người dân ghi lại được. Ảnh: CSCC

Theo ghi nhận, việc kẻ gian chọc thủng lốp xe của người dân đậu bên đường không phải mới xuất hiện gần đây. Trước đó, vào ngày 16/2/2024, anh Đồng (trú tại TP. Vinh) đưa con vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để khám bệnh, vì trong bệnh viện không có chỗ đậu xe, nên anh lái xe đến góc đường Ngô Quảng và Đặng Văn Ngữ để đậu. Dù là ban ngày và anh Đồng cũng đã quan sát cẩn thận, nép sát xe vào bờ tường, không quên trừ lối để 2 xe có thể tránh nhau. Thế nhưng, sau khi từ bệnh viện ra để lấy xe về nhà thì anh thấy một lốp đã bị đâm thủng.

Cũng tại vị trí đó, chỉ 1 ngày sau (ngày 17/2/2024), chị Thảo My (trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh), đưa con đến khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Sau khi thăm khám xong, quay trở ra thì chiếc ô tô của chị đã bị đâm ngang 2 vết bên lốp. Do không thể vá được nên chị Thảo My đành phải thay lốp mới hết hơn 3 triệu đồng...

Đập cửa kính trộm đồ

Không riêng gì việc phá hoại xe, tình trạng nhiều ô tô đậu bên đường bị kẻ gian phá cửa kính trộm đồ cũng diễn ra thường xuyên tại TP. Vinh.

Hình ảnh camera ghi lại đối tượng phá cửa xe trộm đồ trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: CSCC

Trưa 2/2/2024, anh Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1983), trú tại phường Bến Thủy (TP. Vinh), đậu xe ô tô trên đường Phạm Đình Toái, khu vực trước Tòa án nhân dân tỉnh, đối diện Bệnh viện Quốc tế Vinh để đi có việc. Khi xong việc, quay trở lại xe, anh tá hỏa phát hiện cửa kính xe bên ghế phụ bị đập vỡ. Sau khi kiểm tra, anh Thắng phát hiện đã bị kẻ gian lấy mất chiếc túi đeo chéo, bên trong có tiền và toàn bộ giấy tờ tùy thân.

Mới đây nhất, vào đêm 4/7, một gia đình sống trong căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu (TP. Vinh), khi đậu xe qua đêm dưới lề đường đã bị kẻ gian đập cửa kính và lấy đi túi xách chứa tiền và nhiều loại giấy tờ quan trọng.

Một chiếc lốp sau khi bị phá hoại thường sẽ phải thay thì mới đảm bảo an toàn . Ảnh: Tiến Đông

Hình ảnh camera giám sát ghi lại sau đó được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cho cộng đồng trở nên hoang mang trước sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng.

Thực tế, ở TP. Vinh dù nhiều gia đình có xe ô tô nhưng do diện tích chật hẹp, không có gara nên buộc phải để xe ngoài đường. Chưa kể, vào ban ngày, nhiều người đi công việc cũng phải để xe ngoài lề đường. Nếu an ninh, trật tự không được thắt chặt thì thời gian tới, việc phải để xe ngoài đường cũng là một nỗi lo lớn đối với nhiều người.

Liên quan đến việc hàng loạt xe bị phá hoại trong đêm 3/7 trên đường Cao Huy Đỉnh, đại diện lãnh đạo Công an phường Trường Thi cho biết: Ngay trong sáng 3/7, Công an phường đã cử cán bộ đội hình sự xuống địa bàn nắm tình hình. Dù vậy, đến thời điểm này, kẻ xấu vẫn bặt vô âm tín.

“ Người dân hoàn toàn có quyền dừng, đỗ xe ở những nơi không có biển cấm, và không vi phạm quy định về nguyên tắc đỗ xe theo Luật Giao thông đường bộ. Trong trường hợp này, không ai có quyền xâm phạm đến tài sản của người khác dưới bất cứ hình thức nào. Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Trọng Hải - Giám đốc Công ty Luật Trọng Hải & Cộng sự

Việc phá hoại xe ô tô và đập phá cửa kính để trộm cắp tài sản, theo Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Trọng Hải, tùy vào mức độ thiệt hại sẽ bị xử lý vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại dân sự, ngoài ra, còn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, hành vi đập phá cửa kính xe ô tô là hành vi gây thiệt hại về tài sản của người khác, có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 15, Nghị định 144/2021/NĐ-CP với 2 mức phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng hoặc từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng căn cứ vào hành vi gây ra. Ngoài ra, đối tượng phá hoại còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Bên cạnh đó việc, các tài sản mà các đối tượng trộm cắp có được cũng sẽ được xác định để xử lý tội trộm cắp tài sản quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.