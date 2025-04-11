Kinh tế Cần nhanh chóng hoàn thiện chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai Sau thời gian đầu triển khai chiến dịch làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai, các địa phương ở Nghệ An đã có nhiều cố gắng và đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, tiến độ tại một số xã, phường vẫn còn chậm, có nguy cơ không hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Thực hiện Thông báo số 890/TB-UBND ngày 22/10/2025 của UBND tỉnh về kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch, các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác cấp xã. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, đến nay, 130/130 xã, phường đã hoàn thiện bộ máy chỉ đạo, tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và bắt tay vào thực hiện chiến dịch.

Người dân xã Hưng Nguyên hoàn thiện các thủ tục về đất đai. Ảnh: Q.A

Ông Nguyễn Việt Đức - Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc cho biết, hiện địa phương có hơn 20.000 hồ sơ thửa đất cần được rà soát, đối soát và nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. Khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện gấp rút nên phường đã phải huy động tối đa nhân lực, phân công cán bộ trực tiếp phụ trách từng khối, xóm, đồng thời, thuê thêm nhân lực ngoài để hỗ trợ thu thập, kiểm tra, nhập liệu. “Chúng tôi làm việc liên tục cả buổi tối, cuối tuần để kịp tiến độ. Việc làm sạch dữ liệu đất đai đòi hỏi sự cẩn trọng cao, bởi chỉ cần sai lệch một thông tin nhỏ cũng ảnh hưởng đến tính chính xác của toàn hệ thống”, ông Đức chia sẻ.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 2.003.884 dữ liệu chủ sử dụng đất đã được xây dựng trong cơ sở dữ liệu đất đai. Qua đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã có 1.527.629 dữ liệu được xác thực thống nhất, đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; 106.830 dữ liệu còn sai lệch cần bổ sung, chỉnh lý; và 369.425 dữ liệu chưa thể đối soát, cần được rà soát, xây dựng lại. Một số địa phương đã vào cuộc tích cực và đạt được kết quả tốt như Nghĩa Đàn, Tây Hiếu, Tam Quang, Vĩnh Tường, Văn Hiến, Quỳnh Lưu, Vinh Phú, Trường Vinh...

Người dân Nghệ An hoàn thiện các thủ tục về dữ liệu đất đai. Ảnh: Nguyễn Hải

Những con số trên cho thấy Nghệ An đã có những bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa, làm sạch thông tin đất đai – nền tảng quan trọng để quản lý hiệu quả, minh bạch quyền sử dụng đất, đồng thời, phục vụ cải cách thủ tục hành chính và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Nguyễn Mạnh Toàn - Trưởng phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả bước đầu, nhưng tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai tại Nghệ An đang đối mặt với không ít khó khăn, tiến độ tại một số xã, phường vẫn còn chậm, có nguy cơ không hoàn thành đúng kế hoạch đề ra nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt và huy động đồng bộ nguồn lực trong thời gian tới.

Cụ thể, một số đơn vị cấp xã chưa quan tâm đúng mức, chưa bố trí đủ nhân lực thực hiện chiến dịch, dẫn đến nguy cơ không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu tại Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT của Bộ Công an – Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Kế hoạch số 762/KH-UBND của tỉnh.

Bên cạnh đó, thời gian thực hiện quá gấp, trong khi các văn bản hướng dẫn từ cấp trên ban hành chậm, khiến địa phương bị động trong triển khai. Thời gian qua, mưa bão và ngập lụt kéo dài tại nhiều vùng cũng làm gián đoạn việc thu thập, đối soát dữ liệu.

Một nguyên nhân khác là nhiều xã mới vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, khối lượng công việc hành chính tăng trong khi nhân lực, trang thiết bị còn thiếu. Việc triển khai thêm chiến dịch quy mô lớn như “làm sạch dữ liệu đất đai” khiến nhiều nơi quá tải.

Các tổ công tác tại tại các phường, xã được tập huấn về công tác thu thập thông tin. Ảnh: Q.A

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Trung ương và của tỉnh.

Theo đó, UBND các xã, phường được yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bố trí đủ nhân lực để hoàn thành mục tiêu chiến dịch. Cần rà soát, kiện toàn lại các tổ công tác, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng khối, xóm, bản; đẩy nhanh tiến độ số hóa và nhập dữ liệu vào biểu mẫu thống nhất theo hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai.

Các địa phương phải bàn giao dữ liệu giấy chứng nhận đất ở, nhà ở thu thập được cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hàng ngày để kịp thời kiểm tra, xử lý và nhập vào hệ thống thông tin đất đai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/11/2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường với vai trò cơ quan thường trực sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật và tổng hợp tiến độ hàng ngày. Các vướng mắc về chuyên môn được khuyến khích phản ánh qua nhóm Zalo chuyên trách hoặc các đầu mối của Văn phòng Đăng ký đất đai để xử lý ngay, không để ách tắc cục bộ.

Chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai là bước đột phá trong chuyển đổi số lĩnh vực quản lý đất đai. Khi hoàn thành, hệ thống dữ liệu đất đai sẽ là cơ sở quan trọng để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, minh bạch thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, góp phần phòng ngừa sai phạm, tiêu cực.