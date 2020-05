Cấn nợ bạn bằng ma túy, gã thợ mộc lĩnh 13 năm tù

Ngày 5/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hồ Văn Hoàng (SN 1976), trú xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hồ Văn Hoàng và Đặng Ngọc Hùng (SN 1974, trú cùng địa phương) là bạn bè làm thợ mộc với nhau. Khoảng tháng 6/2019, Hùng mượn của Hoàng 50 triệu đồng để làm ăn. Một thời gian sau, Hoàng hỏi nợ số tiền đã mượn nhưng Hùng nói chưa có.

Chiều tối ngày 19/10/2019, Hoàng đến nhà Hùng nhưng lúc này không thấy ai ở nhà. Hoàng nhìn xung quanh thì thấy một gói ma túy để dưới chân bàn uống nước nên đã lấy về với ý thức trừ nợ số tiền 50 triệu đồng để sử dụng và bán lại.

Bị cáo Hồ Văn Hoàng. Với số ma túy trên, Hoàng chia nhỏ ra thành nhiều gói và cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà mình. Hàng ngày, Hoàng lấy ma túy ra sử dụng và bán lại khi có người mua.



Sáng 14/12/2019, Hoàng bán cho Hoàng Văn Tình (SN 1991, trú xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu) 1 gói ma túy (2,620 gam) với giá 3 triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, Tình mang về nhà cất giấu để sử dụng thì bị Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 9h ngày 20/12/2019, Hoàng lấy ma túy ra sử dụng thì bị Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện, bắt quả tang. Tiến hành khám xét nhà Hoàng, cơ quan chức năng phát hiện nhiều túi ma túy với khối lượng 62,305 gam.

Căn cứ vào lời khai của Hoàng, ngày 31/12/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Lưu trích xuất bị can Đặng Ngọc Hùng (đang tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Nghệ An về tội Đánh bạc) để khám xét nơi ở của Hùng, thu giữ một số dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hoàng khai nghiện ma túy mấy năm nay. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời.

Với tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Hồ Văn Hoàng bị tòa tuyên phạt 13 năm tù.