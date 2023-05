Cần phải dọn dẹp cành lá, thực bì khô sau vụ cháy rừng ở Đô Lương

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau vụ cháy rừng thông ở xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, cành lá, thực bì khô bị cháy dang dở đang còn khá nhiều, nguy cơ tái cháy rừng rất cao nếu không dọn dẹp thực bì khô kịp thời.

Mới đây, trong đợt kiểm tra công tác PCCCR tại huyện Đô Lương, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền xã Thượng Sơn cần khẩn trương huy động lực lượng, dọn dẹp thực bì khô sau vụ cháy, nếu không nguy cơ tái cháy lại rừng ở Thượng Sơn là rất cao.

Có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng ở xã Thượng Sơn sau vụ cháy, quan sát thấy có hàng chục cây thông bị đổ gãy cháy đen. Đặc biệt, lớp thực bì dày khô rậm rạp dưới tán rừng thông bị cháy dang dở đang còn khá nhiều, chỉ cần bất cẩn nguy cơ tái cháy rừng, lan sang cánh rừng khác rất cao.

Ông Thành Đặng Long - Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn cho biết: Vào ngày 5/5 đã xảy ra vụ cháy rừng tại khu vực núi Tích Tích với diện tích 5,3 ha, thiệt hại 2,1 ha rừng. Nguyên nhân cháy rừng chưa rõ, xã đang chỉ đạo công an xã phối hợp với các ngành điều tra, xác minh.

Xã cũng họp bàn sau khi thu hoạch lúa vụ xuân và gieo cấy lúa vụ hè thu xong, xã sẽ huy động lực lượng triển khai thu dọn thực bì khô sau vụ cháy rừng, trồng lại diện tích cây keo, thông hư hỏng.

Đồng thời, xã cắt cử lực lượng dân quân tự vệ, công an canh gác tại các cửa rừng, nghiêm cấm người dân đưa lửa vào rừng, xử lý thực bì trồng keo trong mùa nắng nóng. Toàn xã Thượng Sơn có 236 ha rừng thông, giáp ranh với huyện Yên Thành, nguy cơ cháy rừng khá cao là do hầu hết chưa được xử lý thực bì do xã khó khăn về kinh phí.

Theo báo cáo của UBND huyện Đô Lương, toàn huyện hiện có trên 2.000 rừng thông, tập trung ở các xã Bài Sơn, Mỹ Sơn, Thượng Sơn, Hoà Sơn... Công tác PCCCR trên địa bàn huyện Đô Lương vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng xảy ra ở mức độ cao. Hầu hết các diện tích thông rừng do các xã quản lý vẫn chưa thu dọn được thực bì, vùng rừng giáp ranh chưa được xây dựng đường băng cản lửa. Tính đến thời điểm này toàn huyện mới phát quang, xử lý thực bì được trên 200/2.000 ha, tu sửa 5 km đường băng xanh cản lửa.

Bước vào mùa nắng nóng, UBND huyện Đô Lương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chuyên môn, đoàn thể, các địa phương thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chữa cháy rừng.

Duy trì thường xuyên chế độ trực chòi canh lửa đảm bảo 24/24 giờ trong những ngày nắng nóng. Duy trì chế độ thường trực chỉ huy tại văn phòng Ban chỉ đạo các cấp và chủ rừng. Cập nhật theo dõi nắm thông tin về tình hình diễn biến cháy rừng trên địa bàn. Tham mưu cho Ban chỉ đạo điều động lực lượng và chỉ huy chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả khi xảy ra cháy rừng.