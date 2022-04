Cần quan tâm, phát huy vai trò của cán bộ dân số sau khi sáp nhập

Trên cơ sở báo cáo của ngành Dân số, hội nghị cũng đã phân tích về những kết quả đạt được trong công tác truyền thông, việc triển khai các đề án và thực hiện các mô hình về nâng cao chất lượng dân số. Một điều nổi bật là dù còn nhiều khó khăn nhưng trong năm qua, toàn tỉnh có 2 xã thuộc 2 đơn vị đạt giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 50% so với cùng kỳ, gồm xã Châu Thắng (huyện Quỳ Châu) và phường Hồng Sơn (thành phố Vinh).

Một số chỉ số giảm hơn so với cùng kỳ năm 2021 như tổng số trẻ sinh ra giảm 2.546 trẻ, tỷ suất sinh thô là 13, 41%o, giảm 0,91% so với năm 2021 và giảm 1,21 %o so với kế hoạch năm. Các hoạt động thu thập , xử lý và quản lý hệ thống dữ liệu dân cư đảm bảo kịp thời, chính xác.