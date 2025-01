Pháp luật Cần sớm hoàn thành Dự án Hồ chứa nước bản Mồng giai đoạn 1 để chuẩn bị tiến hành giai đoạn 2 Chiều 8/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Hồ chứa nước bản Mồng giai đoạn 1 và nghe báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ chứa nước bản Mồng giai đoạn 2 (hệ thống kênh mương), tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp.

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo các địa phương có liên quan.

Dự án Hồ chứa nước bản Mồng được xây dựng trên dòng sông Hiếu, lòng hồ rộng 25 km2, chủ yếu nằm tại địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) và một phần thuộc huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Công trình đầu mối nằm tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Điểm cầu tại UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Dự án Hồ chứa nước bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An có dung tích 225 triệu m3, 8 trạm bơm lấy nước dọc sông Hiếu và nhà máy thủy điện công suất 45MW. Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 5.552 tỷ đồng, được bố trí từ ngân sách Nhà nước. Năm 2010, dự án được khởi công, do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 làm chủ đầu tư cụm công trình đầu mối và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngày 26/10/2023, dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1248/QĐ-TTg; đến ngày 7/2/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 532/QÐ-BNN-XD.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An báo cáo tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: Tiến Đông

Trên địa bàn Nghệ An, để thực hiện dự án này, phải giải phóng mặt bằng 3.005,93 ha đất; tổng mức đầu tư cho hợp phần giải phóng mặt bằng là hơn 2.535 tỷ đồng, hợp phần các trạm bơm là hơn 412 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, công tác giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ hiện nay đã hoàn thành đến cao trình +71,86mm, còn 29,3 ha rừng tự nhiên thuộc huyện Quỳ Châu vẫn chưa giải phóng được.

Thi công điểm tái định cư của Dự án Hồ chứa nước bản Mồng. Ảnh: Tiến Đông

Từ cao trình +71,86 đến +76,40, khu vực huyện Quỳ Châu đã phê duyệt phương án đền bù vùng lòng hồ Cô Ba với diện tích 62 ha, tại khu vực huyện Nghĩa Đàn đã phê duyệt phương án đền bù 42 ha, dự kiến hoàn thành công tác chi trả trong tháng 1/2025. Phần còn lại thuộc huyện Quỳ Hợp (80 ha) và huyện Quỳ Châu (1.696 ha), hiện nay, đang lập hồ sơ trích đo, dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/7/2025.

Ngoài ra, tại khu vực đập phụ 3, kênh tiêu Châu Bình và các đường dân sinh, hiện đang được lập đề cương khảo sát, lập hồ sơ trích đo...

Đoàn giám sát Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội kiểm tra tiến độ thi công tại khu tái định cư của Dự án Hồ chứa nước bản Mồng. Ảnh: Tiến Đông

Về công tác xây lắp, đối với các hạng mục do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư đang được gấp rút triển khai. Trong đó, kênh tiêu Châu Bình đã tiến hành thi công được 95%; đập phụ số 2 đã hoàn thành; đập phụ số 1 và số 3 còn phần hợp long chưa thi công do chưa có đất để đắp; hạng mục cầu trên Quốc lộ 48 hiện nay đang hoàn thành các thủ tục để bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, còn có một số hạng mục như bổ sung công trình đảm bảo phục vụ dân sinh sau khi hồ tích nước; san nền, thoát nước sau đập phụ 1; thu dọn lòng hồ; một số hạng mục do UBND huyện Quỳ Châu làm chủ đầu tư (xây dựng khu tái định cư, các khu sản xuất); việc chuyển mục đích sử dụng rừng; xây dựng 8 trạm bơm... vẫn còn chậm so với kế hoạch tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ phát biểu ý kiến trước Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Tiến Đông

Báo cáo trước Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề cập một số vướng mắc, nhất là việc giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ dưới cao trình +71,86 còn 29,3 ha chưa bàn giao được, mặc dù tồn tại đã lâu; việc giải phóng mặt bằng để chống ngập khu vực đuôi kênh tiêu Châu Bình chưa thực hiện được vì chưa lựa chọn được phương án xử lý kênh tiêu và chưa có đủ kinh phí...

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: Dự án Hồ chứa nước bản Mồng là công trình trọng điểm quốc gia. Để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch trước ngày 31/12/2025, đề nghị các địa phương phải chủ động, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện các mốc nhiệm vụ đã hứa. Quyết tâm không để dự án phải tiếp tục kéo dài, làm phát sinh chi phí đầu tư công và làm lãng phí nguồn lực đầu tư...