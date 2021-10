Cần tăng nguồn lực đáp ứng nhu cầu vay vốn chính sách của người lao động

Một số chương trình có doanh số cho vay lớn như: Cho vay hộ mới thoát nghèo 636 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo 635 tỷ đồng, cho vay xây dựng công trình nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn 360 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 347 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ việc làm 140 tỷ đồng,… 07/20 chương trình còn lại không phát sinh doanh số do hết thời gian thực hiện, chỉ thực hiện quản lý và thu hồi nợ.

Đến 30/9/2021, tổng nguồn vốn đạt 9.672 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 2.433 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, 13/20 chương trình tín dụng đang tiếp tục thực hiện cấp vốn.

Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thu Huyền

Chương trình tín dụng chính sách hỗ trợ người lao động vay vốn đi lao động nước ngoài không giải ngân được, người lao động không thể làm thủ tục xuất cảnh.Phát biểu kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban đại diện HĐQT các cấp đã rất trách nhiệm, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động an toàn, đạt kết quả khả quan, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thu Huyền

Hiện nay nhu cầu vay vốn trên địa bàn Nghệ An rất lớn, nhất là lực lượng lao động trở về từ các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của đại dịch song nguồn vốn cấp từ trung ương hạn chế nên việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của người lao động gặp nhiều khó khăn. Vì thế, nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban đại diện giao thành viên Ban đại diện Sở Tài chính và phòng Tài chính tham mưu UBND cùng cấp bố trí nguồn ngân sách năm 2022 để ủy thác NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; chỉ đạo quyết liệt để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách tín dụng cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động do ảnh hưởng đại dịch theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.