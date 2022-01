Cần tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, chuyển đổi số

Chiều 6/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 tổ chức cơ sở Đảng.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ

Năm 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định.

Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cấp ủy cơ sở, tập trung tham mưu xây dựng và triển khai các giải pháp duy trì sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, hoạt động đối ngoại và xúc tiến hỗ trợ đầu tư; thực hiện đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội... góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê Các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; triển khai thực hiện Quy định số 08- QĐ/TU về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.



Trong năm, Đảng ủy tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ĐUK về cải cách hành chính, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

Sắp xếp tổ chức, bộ máy tiếp tục được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính, góp phần quan trọng nâng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, cấp ủy được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng.

Trong năm, Ủy ban kiểm tra hai cấp đã kiểm tra 195 lượt tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát 172 tổ chức thực hiện thi hành kỷ luật Đảng. Ủy ban kiểm tra hai cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng, 7 đảng viên.

Cùng đó, Đảng ủy triển khai thực hiện tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo, vận động ủng hộ Vì người nghèo Tết Tân Sửu 2021, ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid 19, chương trình “Sóng và máy tính cho em” với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Trong năm có 13 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", 50 tổ chức cơ sở đảng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".