Cận Tết, nhu cầu tăng đột biến, dịch vụ dọn nhà đắt khách

(Baonghean.vn) - Chiều 25/1, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Công ty Điện lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An.