Cẩn trọng với những thủ đoạn khi mua dịch vụ 'sở hữu kỳ nghỉ'

(Baonghean.vn) - Đây là năm đầu tiên Nghệ An cho phép các thí sinh được đổi nguyện vọng sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tuy nhiên, dù cơ bản đã tính được điểm thi thì phụ huynh, học sinh vẫn gặp những khó khăn...

(Baonghean.vn) - Chương trình phối hợp nhằm thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cũng như phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An đã công bố Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí Thường trực Huyện ủy Tương Dương.

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang bước vào những ngày nắng cao điểm, lượng điện tiêu thụ tăng cao, tình trạng mất điện đã diễn ra tại nhiều địa phương. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Nga - Phó GĐ Công ty Điện lực Nghệ An để rõ hơn về vấn đề này.

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã có tới 13 tiền án, tiền sự về nhiều tội danh nhưng Lê Văn Anh vẫn “ngựa quen đường cũ”, mới đây, quá trình thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Thái Hòa, Lê Văn Anh tiếp tục bị Công an thị xã Thái Hòa bắt giữ.

(Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trong ngày 9/6.

(Baonghean.vn) - Sau khi hội quân, cầu thủ Việt kiều gốc Đô Lương, Nghệ An - Andrej Nguyễn An Khánh đã có buổi tập đầu tiên cùng Đội tuyển Việt Nam.

Công an xác định, Phạm Văn Phương - chủ cửa hàng quạt Khánh Phương và Lê Văn Hưng - nhân viên cửa hàng là 2 đối tượng hành hung phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chiều 6/6.

(Baonghean.vn) - Chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh 2-1 của Sông Lam Nghệ An không đơn thuần chỉ là câu chuyện “thay tướng đổi vận” liên quan đến huấn luyện viên trẻ Phan Như Thuật.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Yên Thành vừa phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt 03 vụ, 04 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và 06 vụ, 06 đối tượng về hành vi kinh doanh thuốc lá điện tử, bóng cười.

(Baonghean.vn) - Trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết các khó khăn trong việc cung ứng điện; Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam… là những thông tin nổi bật ngày 7/6.