Cần xử lý nghiêm vụ vợ chồng con trai đánh đập mẹ già gần 90 tuổi

Gần đây, trên mạng xã hội đăng tải clip với thời lượng hơn 20 giây về trường hợp một cụ bà ở xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) bị chính người con trai và con dâu dã tâm đánh đập gây bức xúc trong dư luận.

Bà Phạm Thị Loan dùng tay đánh mẹ chồng.

Theo kết quả xác minh của UBND An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, nạn nhân là bà Võ Thị Dung (88 tuổi, ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy). Con trai của bà là ông Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và con dâu là Phạm Thị Loan (57 tuổi) cùng ngụ tại ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy.

Bà Võ Thị Dung có 3 người con gồm 1 trai và 2 gái. Cách nay 2 năm, bà Dung về ở chung nhà với con trai và con dâu. Do cao tuổi, bị mất trí nên trong sinh hoạt cá nhân giữa bà Dung và con trai, con dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Điều đáng nói, vợ chồng ông Võ Quốc Tuấn không chăm sóc chu đáo mà còn thường xuyên chửi mắng, dùng tay, dùng cây đánh đập mẹ già. Hành vi ngược đãi bà cụ được bà Võ Thị Kim Phượng - con gái của bà Dung lưu giữ từ camera.

Hình ảnh trong clip đã thể hiện rõ: khi làm vệ sinh cho mẹ chồng, bà Loan dùng tay và cây đánh mạnh vào phía hông, mông và cả tát vào mặt bà cụ; kéo lê bà cụ trên giường kèm theo những lời lẽ khiếm nhã. Ông Tuấn cũng đánh vào lưng người mẹ không thương xót.

Ông Võ Quốc Tuấn chứng kiến vợ đánh mẹ già. (ảnh: cắt từ clip của gia đình cung cấp)

Khi phát hiện vụ việc xảy ra, chính quyền, đoàn thể xã An Thạnh Thủy đã đến tìm hiểu, thăm hỏi, động viên gia đình cố gắng chăm sóc, không được ngược đãi người già. Hiện tại, một người con gái của bà Võ Thị Dung đã đưa bà về nuôi dưỡng.

Người dân địa phương rất bức xúc trước hành động này; đề nghị các cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc hành vi bất hiếu, bạo lực với mẹ già của ông Võ Quốc Tuấn và bà Phạm Thị Loan.



Ngày 27/2, đại tá Nguyễn Hồng Hữu- Trưởng công an huyện Chợ Gạo cho biết, đã chỉ đạo lực lượng đến xác minh, làm rõ vụ bạo hành người cao tuổi để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.