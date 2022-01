Cảng Cửa Lò đón tàu gần 7.000 tấn ngay đầu năm mới 2022

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

(Baonghean.vn) - Thực tiễn cho thấy, Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách để là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư.

(Baonghean.vn) - Sáng 31/12, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Hường - Bí thư, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An và đại diện các ban, ngành liên quan.