Căng mình điều tiết giao thông ngày cận Tết ở thành phố Vinh

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, riêng từ 01/12/2021 thời điểm thực hiện giảm 50% phí trước bạ xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, tính đến 26/01/2022, số xe ô tô đăng ký mới là 5.294 xe. Nâng tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến thời điểm hiện nay là 154.595 xe ô tô, chưa kể 1.844.664 xe mô tô, 117.723 xe máy điện, khiến cho công việc của lực lượng chức năng, trong đó có CSGT nói chung, CSGT-TT Công an TP.Vinh nói riêng càng trở nên áp lực, đặc biệt là những ngày cận Tết. Ảnh: Lê Thắng