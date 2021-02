Căng sức đối phó áp lực giao thông 'đột biến' ngày cận Tết ở TP. Vinh

Thượng tá Hoàng Duy Hà - Phó trưởng Công an TP. Vinh cho hay: Ngoài xử lý các lỗi vi phạm, Công an TP. Vinh xác định, công tác đảm bảo trận tự an toàn giao thông, điều tiết giao thông để người dân được thuận tiện, an toàn trong đi lại mua sắm Tết là nhiệm vụ hàng đầu tại thời điểm này.