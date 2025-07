Kinh tế

Cảnh báo bão số 3 WIPHA di chuyển nhanh, vùng ảnh hưởng rộng, từ ngày 20/7 có mưa to đến rất to ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An, bão số 3 đang mạnh dần, di chuyển nhanh, gây ảnh hưởng trên diện rộng. Tại các phường, xã của tỉnh Nghệ An dự báo sẽ có mưa to đến rất to trên diện rộng. Các địa phương cần nắm thông tin, chủ động ứng phó.