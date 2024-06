Pháp luật Cảnh báo cá độ bóng đá mùa EURO Tội phạm cá độ bóng đá đang lợi dụng triệt để sự phát triển của khoa học, công nghệ hoạt động với thủ đoạn tinh vi, số tiền đánh bạc đến hàng nghìn tỷ đồng.

Triệt phá nhiều đường dây cá độ "khủng”

Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân không tham gia cá độ, tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, nhất là thời điểm giải vô địch bóng đá Châu Âu (EURO) 2024 đang diễn ra

Theo Bộ Công an, giải vô địch bóng đá Châu Âu (EURO) 2024 diễn ra từ ngày 15/6 - 15/7/2024, là sự kiện thi đấu thể thao thu hút đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới và Việt Nam quan tâm theo dõi.

Đây cũng là điều kiện để tội phạm cá độ bóng đá hoạt động phức tạp hơn, đặc biệt cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Các đối tượng cầm đầu đường dây cá cược bóng đá trên 1.000 tỷ đồng bị bắt giữ. Ảnh: Bocongan.gov.vn

Điển hình mới đây (ngày 20/6), Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an thành phố Đà Nẵng), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở Đà Nẵng móc nối với các đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên các trang mạng có tên miền www.viva6889.com và www.sporty88.com.

Cơ quan công an xác định ngoài 3 đối tượng cầm đầu trú tại Đà Nẵng còn có 12 đối tượng khác liên quan; tang vật thu giữ gồm gần 240 triệu đồng tiền mặt, sổ tiết kiệm, 12 điện thoại di động các loại, 3 máy tính xách tay các loại, 1 máy tính bàn, 2 máy Ipad, 3 sổ nhật ký, 2 lịch bóng đá, hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng.

Tại thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức cá độ thắng thua dựa trên các giải bóng đá trong và ngoài nước (trong đó có vòng bảng Euro 2024) với trị giá giao dịch, cá cược khoảng 8 triệu USD (hơn 160 tỷ đồng) mỗi tháng.

Tiến hành điều tra, Cơ quan công an ghi nhận trên tài khoản của các đối tượng có khoảng 83.000 lượt cá cược với tổng giá trị giao dịch của trang mạng ước tính khoảng trên 1.000 tỷ đồng.

Lực lượng Công an cảnh báo tội phạm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa EURO 2024.

Tại Nghệ An, thời gian qua, lực lượng chức năng nghiệp vụ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Điển hình trong tháng 6 năm 2023, Cơ quan điều tra Công an thành phố Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Giản Tư Công- cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá lớn ở tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Hồng Ngọc

Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá lớn tại tỉnh Nghệ An do đối tượng Giản Tư Công (SN 1991), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, hiện tại sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu.

Tất cả các giao dịch đánh bạc của ổ nhóm đối tượng này đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh. Giản Tư Công sử dùng tài khoản tổng quản lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web “bong88.com” cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hơn 80 tỷ đồng bị Công an thành phố Vinh bắt giữ. Ảnh tư liệu: Hồng Ngọc

Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, Công an thành phố Vinh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Giản Tư Công cùng 8 đối tượng khác trong đó có 5 đối tượng cùng trú tại thành phố Vinh gồm: Phạm Quang Mạnh (SN 1991), Nguyễn Minh Tài (SN 1992) trú tại phường Bến Thủy; Nguyễn Văn Tài (SN 2000) trú tại xã Nghi Kim, Nguyễn Xuân Danh (SN 2001) trú tại xã Hưng Lộc, Nguyễn Hữu Đức (SN 1993) trú tại phường Lê Mao và 3 đối tượng gồm: Đặng Khắc Duy (SN 1989) trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, Lê Văn Sơn (SN 1982) trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ và Nguyễn Văn Lễ (SN 1983) trú tại xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, cùng các tang vật khác liên quan tới chuyên án. Cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 4/2023 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 80 tỷ đồng.

Tang vật Công an thành phố Vinh thu giữ trong chuyên án triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hơn 80 tỷ đồng. Ảnh tư liệu: Hồng Ngọc

Bộ Công an cho hay: Qua thực tế công tác đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan cá độ bóng đá cho thấy: Tội phạm cá độ bóng đá đã lợi dụng triệt để sự phát triển của khoa học, công nghệ hoạt động phức tạp, đa dạng về hình thức, quy mô: từ tự phát, đơn giản, nhỏ lẻ đến các đường dây, băng nhóm tổ chức trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Có đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp móc nối với các đối tượng, nhà cái quản lý các trang Web cá độ, có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt. Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng đã có thể tham gia cá cược.

Đặc biệt nhiều người chơi được các đối tượng cấp cho tài khoản đánh bạc và mật khẩu cùng một khoản tiền ảo ứng trước để cá cược, nếu thua không có tiền thanh toán, có thể bị các đối tượng này sử dụng biện pháp cưỡng ép trả tiền như: bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ...

Đây là nguyên nhân nảy sinh nhiều loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác như: tín dụng đen, lừa đảo, cướp, trộm cắp tài sản… đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nâng cao cảnh giác, phòng ngừa cá độ

Hiện nay, giải vô địch bóng đá Châu Âu (EURO) 2024 đang là sự kiện thi đấu thể thao thu hút đông đảo người hâm mộ quan tâm theo dõi.

Cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm. Nguồn: Bocongan.gov.vn

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, Bộ Công an khuyến cáo:

Mỗi người dân hãy nhận thức đầy đủ các giá trị giải trí tốt đẹp của môn thể thao bóng đá, xem bóng đá với tâm lý giải trí lành mạnh; không tham gia cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Quan tâm quản lý, giáo dục, vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết. Ngành công an cũng khuyến cáo cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Trọng Hải- Giám đốc công ty Luật Trọng Hải và Cộng Sự: Cá độ bóng đá là hành vi dùng tiền hoặc tài sản khác để đánh cược về việc phỏng đoán kết quả của một trận thi đấu bóng đá sắp hoặc đang diễn ra nhưng chưa kết thúc hoặc chưa có kết quả chung cuộc.

Cá độ bóng đá có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như: Cá độ trực tiếp tại các sòng bạc, nhà cái; Cá độ qua mạng Internet; Cá độ qua điện thoại…Cá độ bóng đá cũng là một hình thức đánh bạc.

Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Trọng Hải- Giám đốc công ty Luật Trọng Hải và Cộng Sự. Ảnh : MH

Người tham gia cá độ bóng đá có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, Căn cứ Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định tội đánh bạc, người tham gia cá độ bóng đá trái phép nếu cá cược với số tiền hoặc hiện vật từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng trong các trường hợp sau thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc:

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc.

+Đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Do vậy người dân cần nâng cao cảnh giác, nói “Không” với các hành vi cá độ bóng đá để tránh vi phạm pháp luật.

"Cá độ bóng đá cũng là một hình thức đánh bạc. Căn cứ Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định tội đánh bạc, người tham gia cá độ bóng đá có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự". (Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Trọng Hải- Giám đốc công ty Luật Trọng Hải và Cộng Sự )

Bộ Công an cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực vào cuộc tuyên truyền, cảnh báo để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho Nhân dân; phối hợp phát hiện tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bình yên cuộc sống, nhất là trong mùa giải EURO 2024.