Cảnh báo các xã trên địa bàn Nghệ An khả năng có dông, tố lốc, sét và gió giật mạnh

Hoài Thu 03/10/2025 17:54

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nghệ An, chiều tối 3/10, trên nhiều xã của Nghệ An cần đề phòng dông, tố lốc, sét và gió giật mạnh.

Lúc 16h30 ngày 3/10, Đài Khí tượng thuỷ văn Nghệ An thông tin về khả năng nhiều địa phương xảy ra dông lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụ thể, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ra đa thời tiết Vinh cho thấy, vùng phản hồi vô tuyến phát triển ở các xã trong tỉnh Nghệ An, độ phản xạ lớn nhất là tại địa bàn xã Tương Dương.

Ngoài ra, còn nhiều địa phương khác cũng có khả năng xảy ra các yếu tố thời tiết cực đoan nói trên, như: Mường Quàng, Thông Thụ, Quế Phong, Tri Lễ, Hữu Khuông, Lượng Minh, Nhôn Mai, Yên Na, Bắc Lý, Huồi Tụ, Mường Lống, Mỹ Lý.

Hình ảnh Ra đa Vinh lúc 16h20
Hình ảnh Ra đa Vinh lúc 16h20. Ảnh: Đài KTTV Nghệ An

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, các địa bàn nói trên có thế xảy ra mưa rào và dông, có nơi có mưa to, sau đó có thể lan sang các vùng lân cận. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần hết sức đề phòng.

Nhiều khu vực ở Quỳ Hợp, Thái Hòa ngập chìm trong nước lũ

Nhiều khu vực ở Quỳ Hợp, Thái Hòa ngập chìm trong nước lũ

Nhiều khu vực ở Quỳ Hợp, Thái Hòa ngập chìm trong nước lũ

Nhiều khu vực ở Quỳ Hợp, Thái Hòa ngập chìm trong nước lũ

      Cảnh báo các xã trên địa bàn Nghệ An khả năng có dông, tố lốc, sét và gió giật mạnh

