Kinh tế Cảnh báo đối tượng mạo danh cơ quan thuế gửi giấy mời giả Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp nhận được giấy mời giả mạo cơ quan thuế.

Ông Nguyễn Đức Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Sông Lam 1 cho biết, Chi cục thường tiếp nhận phản hồi của một số doanh nghiệp trên địa bàn về việc nhận được giấy mời ghi của Chi cục mời đến làm việc. Cũng theo các doanh nghiệp cho biết thì giấy mời kèm lưu ý là trước khi lên làm việc, hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp phải kê khai thuế điện tử vào các đường link hoặc trang web gửi kèm.

Ông Thành cho biết thêm: Do doanh nghiệp thường xuyên kết nối với cơ quan thuế nên khi nhận được giấy mời như vậy, họ thường gọi lại cho Chi cục để xác minh, nên hậu quả chưa xảy ra. Tuy nhiên, Chi cục vẫn nghiêm túc thực hiện việc cảnh báo đến các doanh nghiệp bằng cách gửi giấy mời giả mạo đó vào các nhóm cơ quan thuế, nhóm doanh nghiệp trên mạng xã hội, để nâng cao cảnh giác.



Một giấy mời giả mạo cơ quan thuế. Ảnh: Cục Thuế Nghệ An.

Tình trạng này cũng xuất hiện ở một số chi cục khác và cả ở Tổng cục Thuế.

Cách thức lừa đảo có thể là khi doanh nghiệp kê khai vào các đường link lạ hoặc web lạ sẽ bị rò rỉ thông tin, hoặc kẻ gian từng bước dụ dỗ, tiến hành các thủ đoạn tiếp theo dựa trên tâm lý lo ngại, thiếu hiểu biết của doanh nghiệp (nếu có).

Một vài công dân cũng cho biết, mặc dù họ chuyển vùng sinh sống nhưng mã số thuế của họ vẫn bị lấy sử dụng để kê khai thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp nào đó.

Trước tình trạng này, Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo cách thức lừa đảo của các đối tượng trên để người nộp thuế nắm bắt và cảnh giác, tránh mắc bẫy.

Ngành Thuế liên tục tuyên truyền cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế nhằm thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế.

Để bảo vệ quyền, lợi ích của người nộp thuế, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, Cục Thuế tỉnh Nghệ An khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa sau:

- Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

- Kiểm tra kỹ các thông tin liên lạc, đặc biệt là những yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin qua điện thoại, mạng xã hội.

- Không cho phép bất kỳ cá nhân nào truy cập trực tiếp vào máy tính, điện thoại của mình để hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm của cơ quan thuế.

- Tuyệt đối không nhấn vào các đường link đính kèm trong tin nhắn điện thoại, Zalo, Facebook,... tự nhận là đại diện cơ quan thuế hướng dẫn làm thủ tục về thuế.

- Nhận biết chính xác các thông tin liên quan đến ngành Thuế: phần mềm ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, cổng thông tin điện tử ngành Thuế, số điện thoại hỗ trợ... Truy cập vào trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế qua địa chỉ có tên miền quốc gia "gdt.gov.vn" để xác minh thông tin.

- Truy cập và tải ứng dụng chính thức qua Google Play (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android), AppleStore (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS) và các Trang thông tin điện tử ngành Thuế với tên miền gdt.gov.vn hoặc các đường link gắn trên trang thông tin điện tử ngành Thuế. Không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị thông minh qua các đường dẫn (link) hoặc các hướng dẫn khác không chính thống.

Ông Nguyễn Vĩnh Tủng, phụ trách Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế Nghệ An cho biết: Ngành Thuế không có chủ trương cử công chức thuế gọi điện thoại để kết nối qua mạng xã hội như Zalo, Facebook... hay đề nghị hỗ trợ cài đặt các ứng dụng của ngành Thuế trên máy tính, điện thoại di động và các thiết bị có nối mạng khác để được giảm thuế, hoàn thuế, giải quyết các thủ tục hành chính về thuế.