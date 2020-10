Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

P.V: Thưa ông, theo dự báo, Nghệ An chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9. Vậy ông có thể cho biết về tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những ngày tới sẽ như thế nào?



Ông Nguyễn Xuân Tiến: Ngày và đêm nay (29/10), bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Bắc Trung Bộ vẫn còn có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - cấp 5, có nơi cấp 6. Trời chuyển lạnh.

Từ hôm nay (29/10) đến ngày 31/10, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến: 200 - 300 mm/đợt, có nơi 400 - 500 mm/đợt.

Do vậy, trên địa bàn Nghệ An dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng trung du và miền núi (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương, Quế Phong Quỳ Châu), ngập úng ở đô thị và các vùng trũng (TP. Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc).

Đối với các hồ chứa, mực nước tại các hồ đang lên, đặc biệt, nhiều hồ đã đầy nước, nguy cơ có thể xảy ra sự cố.