Kinh tế Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất, ngập úng do mưa lũ hoặc dòng chảy ngày 28/9 Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, vùng trũng thấp tại các xã, phường trong tỉnh.

Nhiều tuyến đường liên xã ở khu vực huyện Kỳ Sơn cũ có nguy cơ bị cắt đứt, cô lập khi có mưa to do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh tư liệu Nguyễn Nam

1. Tình hình mưa đã qua: Trong 24 giờ qua (từ 05 giờ ngày 27/09 đến 05 giờ ngày 28/09), trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động : Thủy điện Hủa Na: 237.2mm, Thủy điện Đồng Văn: 216mm, Châu Phong: 186.8mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số nơi thuộc tỉnh Nghệ An đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.



2. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Dự báo trong 06 giờ tới khu vực các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy từ 30-50mm, có nơi cao hơn 50mm.



3. Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, vùng trũng thấp tại các xã, phường trong tỉnh.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

5. Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở đất: Lũ quét có khả năng gây sạt lở hư hại các công trình giao thông thủy lợi, gây thiệt hại về người và của. Mưa to gây ngập cục bộ tại một số công trình giao thông. Người dân cần lưu ý bảo vệ tài sản và tìm nơi trú ẩn an toàn.

