Kinh tế Cảnh báo những cây cầu treo xuống cấp trong mùa lũ ở Nghệ An Đang bước vào mùa lũ, nhưng hiện trên địa bàn Nghệ An có nhiều cây cầu treo “già cỗi”, xuống cấp đang hàng ngày phải "gồng gánh" người và các loại phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nguy hiểm rình rập

Cầu treo Thành Nam xã Bồng Khê là một trong những cầu treo bắc qua sông Lam lớn nhất ở địa bàn huyện Con Cuông nhưng đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo quan sát nhiều ốc vít cầu đã tét rỉ, mặt cầu nhiều đoạn bị bong tróc, rạn nứt, cáp treo cũ kỹ. Mỗi khi các phương tiện lưu thông trên cầu, đặc biệt là ô tô nghe phát ra tiếng kêu răng rắc.

Cầu treo Thành Nam xã Bồng Khê là một trong những cầu treo qua sông Lam lớn nhất huyện Con Cuông. Ảnh: Văn Trường



Anh Trần Minh Tiến ở xã Bồng Khê - chủ xe ô tô 5 chỗ thường ngày đi qua đây lo lắng nói: “Khi lưu thông trên cầu, cầu rung lắc mạnh khiến chúng tôi cảm thấy rất bất an, cứ mỗi lần đi qua được là thở phào nhẹ nhõm.”

Một công nhân thuộc đơn vị quản lý giao thông đang túc trực các xe tải trọng tại đầu cầu treo Thành Nam, chia sẻ: Để đảm bảo cho người qua lại, chúng tôi túc trực 24 giờ hàng ngày ngăn những phương tiện có trọng tải lớn qua cầu, hoặc hướng dẫn bà con đi lại trong những ngày mưa bão.

Mặt cầu một số vị trí bị rạn nứt. Ảnh: Văn Trường

Cụ thể chỉ cho phép những phương tiện có tải trọng xe và hàng trên xe dưới 8 tấn qua cầu, các phương tiện chỉ được phép chạy trên cầu với tốc độ 5 km/h, phương tiện chỉ qua cầu từng chiếc một. Khi gió lớn hơn cấp 6 cấm người và phương tiện qua cầu.

Cầu treo Thành Nam được đưa vào sử dụng từ năm 2000, có chiều rộng 3,5 mét, chiều dài hơn 200 m. Cầu do Sở Giao thông vận tải Nghệ An quản lý, nối liền tuyến giao thông huyết mạch đi các xã Mẫu Đức, Đôn Phục, Bình Chuẩn, Thạch Ngàn…

Ông Trần Anh Tuấn -Trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Con Cuông, cho biết: Nhu cầu giao thông và vận chuyển hàng hóa qua hệ thống cầu treo ngày càng lớn, đặc biệt là cây cầu treo Thành Nam. Nhưng do cầu yếu, các xe trọng tải lớn không thể qua cầu gây khó khăn rất lớn cho người dân trong vận chuyển hàng hóa, nông sản, kìm hãm sự phát triển kinh tế của địa phương.

Từ năm 2021, huyện Con Cuông đã khởi công cầu Thành Nam bắc qua sông Lam thuộc xã Bồng Khê nối với thị trấn Con Cuông (cách cây cầu treo cũ khoảng 2 km) là cầu vĩnh cửu bằng kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực. Chiều dài cầu khoảng 412 m, đường hai đầu cầu có tổng chiều dài 1,78 km. Cầu gồm 12 nhịp, mỗi nhịp 33m. Sau khi cây cầu này đưa vào sử dụng sẽ thông thương được các loại hàng hoá, đặc biệt là đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Hàng ngày các phương tiện lưu thông trên cầu Thành Nam. Ảnh: Văn Trường

Cách đó khoảng 5 km là cầu treo Bãi Ổi thuộc xã Chi Khê, huyện Con Cuông được xây dựng từ năm 2011, có chiều dài 255,2 m, chiều rộng 2,6 m đã được đưa vào sử dụng nhưng đến nay đã xuống cấp, nhiều vị trí bị gỉ sét, bê-tông nứt nẻ.

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Con Cuông, cho biết: Địa bàn huyện Con Cuông có 6 cây cầu treo bắc qua sông Lam thuộc các xã Bồng Khê, Lạng Khê, Chi Khê… Do được xây dựng từ lâu nên hiện nay hầu hết các cầu treo đều đang xuống cấp. Mới đây huyện đã được ngành liên quan cho phép được tu sửa 3 cây cầu treo với trị giá 3,5 tỷ đồng, gồm cầu treo Lam Khê (xã Chi Khê), cầu treo Khe Rạng (xã Bồng Khê), cầu treo Bản Diềm (xã Châu Khê).

Cầu treo Bãi Ổi xã Chi Khê, huyện Con Cuông được xây dựng từ năm 2011 đến nay đã xuống cấp. Ảnh: Văn Trường



Không cho các phương tiện lưu thông trong ngày mưa bão

Đối với địa bàn huyện Tân Kỳ hiện có 4 cầu treo gồm; Cầu treo Đò Rô nối xã Nghĩa Bình và Nghĩa Đồng, cầu treo An Ngãi nối xã Tân Hương và Tân An, cầu treo Tân Thanh Hồng nối xã Nghĩa Hành và Hương Sơn, cầu treo Tiên Kỳ bắc qua Khe Thần phục vụ xã Tiên Kỳ.

Ông Vi Văn Quang, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Kỳ cho biết: 4 cây cầu treo trên đều được xây dựng cách trên 15 năm nên đã xuống cấp, từ năm 2022 huyện đã tiến hành tu sửa, bảo dưỡng cả 4 cây cầu này, tuy nhiên vẫn còn những nỗi lo mùa mưa lũ. Nguồn kinh phí cho duy tu sửa chữa có hạn, chỉ được sửa chữa khi có hư hỏng, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, duy tu công trình ở một số địa phương còn hạn chế. Huyện chỉ đạo các xã huy động lực lượng nghiêm cấm xe có tải trọng đi qua, cấm người và phương tiện lưu thông khi có mưa bão.

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải Nghệ An, trên địa bàn tỉnh có tới 70 cầu treo. Trong đó, Sở và Khu Quản lý đường bộ 2 (Cục Đường bộ Việt Nam) quản lý hai cầu treo; 68 cầu còn lại do các huyện quản lý. Do quá trình sử dụng khá lâu năm, lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng nên không ít cầu treo ở các địa phương khác như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong… cũng đang bị xuống cấp, hư hỏng.

Một số vị trí lan can cầu treo Bãi Ổi bị nứt. Ảnh: Văn Trường

Chưa kể các cầu treo ở Nghệ An hầu hết nằm ở điều kiện địa hình miền núi chia cắt, bị ảnh hưởng thường xuyên của mưa lũ. Như ngày 6/3, cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu, nối 2 bản Kẻ Nính và Đình Tiến (xã Châu Hạnh) bất ngờ đổ sập.

Nguyên nhân sập cầu được ngành chức năng xác định "do đất nền đường đầu cầu phạm vi dưới thanh neo bị sụt lún làm thanh neo phía hạ lưu mố neo M2 bị chuyển vị, gãy sập, làm dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp phía hạ lưu mố M2 chuyển vị theo phương ngang, gây mất ổn định trụ tháp, làm sập toàn bộ nhịp treo của cầu.

Các phương tiện khi qua một số cầu treo ở huyện Con Cuông đều được kiểm soát tải trọng. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Trọng Quang, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải Nghệ An, cho biết: Hệ thống cầu treo ở Nghệ An được xây dựng đã khá lâu nên hiện có khá nhiều cầu xuống cấp. Ngoài ra các huyện cũng gặp khó khăn trong khâu kỹ thuật trong việc thực hiện bảo trì, sửa chữa.

Trước mùa mưa bão, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát hiện trạng các công trình cầu treo, kịp thời phát hiện hỏng hóc để sửa chữa. Nếu phát hiện hư hỏng, yêu cầu chủ đầu tư phải thuê các đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn để kiểm định, kiểm tra, đưa ra các giải pháp sửa chữa, xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông và tuổi thọ công trình.

Một số vị trí lan can bị hư hỏng. Ảnh: Văn Trường

Ưu điểm của cầu treo là kinh phí đầu tư ít, thời gian thi công ngắn, đáp ứng ngay nhu cầu của người dân nhưng nó lại có trọng tải thấp. Các cầu treo chủ yếu dạng cầu treo dây võng, trụ cổng làm bằng thép hoặc bê tông; dầm thép, mặt cầu bằng thép hoặc gỗ, có quang treo bằng thép; tải trọng thiết kế từ 1 tấn đến 2,5 tấn có chiều dài cầu từ 35-50m; bề rộng cầu từ 1,2-2,5m.

Cầu treo An Ngãi xã Tân An xuống cấp nhiều năm qua. Ảnh: Văn Trường

Chính vì vậy, “tuổi thọ” và độ an toàn của các cây cầu treo luôn là điều đáng lo lắng trước mỗi mùa mưa lũ. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ yêu cầu các địa phương cần cử các lực lượng canh gác 2 đầu cầu, không cho các phương tiện và người dân lưu thông trong ngày mưa bão. Kiểm tra, phát hiện sự cố báo với ngành liên quan để có hướng xử lý kịp thời đảm bảo an toàn giao thông.