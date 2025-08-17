Chuyển đổi số Cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn khi để Bluetooth luôn bật trên iPhone Việc để Bluetooth luôn bật trên iPhone tưởng chừng vô hại, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật và nguy cơ bị theo dõi, đánh cắp dữ liệu mà người dùng thường không để ý cho đến khi quá muộn.

Bluetooth đã trở thành một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái iPhone, mang lại sự tiện lợi vượt trội cho người dùng. Từ việc kết nối nhanh chóng với tai nghe không dây, đồng hồ thông minh cho tới hỗ trợ tìm thiết bị thông qua tính năng “Tìm thiết bị của tôi” (Find My) của Apple, công nghệ này đang ngày càng mở rộng phạm vi ứng dụng. iPhone còn sử dụng Bluetooth để đồng bộ dữ liệu với các thiết bị đeo theo dõi sức khỏe, mang đến trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Ảnh minh họa.

Theo thời gian, danh sách các tiện ích và tính năng hỗ trợ Bluetooth trên hệ điều hành iOS ngày càng phong phú, đồng thời được Apple liên tục cải tiến để tăng hiệu quả và tính năng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu có nên luôn bật Bluetooth trên iPhone? Câu trả lời ngắn gọn là không hoàn toàn an toàn. Bởi lẽ, Bluetooth là giao thức không dây tầm ngắn, đồng nghĩa với việc nó có thể trở thành “cánh cửa mở” cho kẻ tấn công nếu không được bảo vệ đúng cách.

Điều này không đồng nghĩa bạn phải tắt Bluetooth mọi lúc, nhưng nhận thức rõ các rủi ro bảo mật tiềm ẩn sẽ giúp bạn sử dụng công nghệ này một cách thông minh và an toàn hơn.

Rủi ro tiềm ẩn khi bật Bluetooth liên tục

Bạn đã từng nghe tới bluejacking hay bluesnarfing chưa? Nghe tên có vẻ giống những trò câu cá bằng ruồi tinh vi, nhưng thực chất đây là những phương thức tấn công mạng đầy nguy hiểm và đáng tiếc là iPhone của bạn không hoàn toàn miễn nhiễm.

Bluejacking xảy ra khi tin tặc lợi dụng kết nối Bluetooth để gửi các thông điệp hoặc dữ liệu trái phép đến thiết bị của bạn, ví dụ như iPhone. Nghiêm trọng hơn là bluesnarfing, khi kẻ tấn công bí mật khai thác kết nối Bluetooth nhằm truy xuất thông tin, tệp tin hoặc dữ liệu cá nhân mà bạn không hề hay biết.

Không chỉ dừng lại ở đó, Bluetooth còn có thể trở thành “dấu vết” để kẻ xấu theo dõi vị trí của bạn, hoặc tìm cách xâm nhập các ứng dụng và dịch vụ trên iPhone nhằm thu thập dữ liệu định vị.

Việc để Bluetooth luôn bật trên iPhone tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật và nguy cơ bị theo dõi, đánh cắp dữ liệu người dùng. Ảnh: Internet.

Ngoài ra, tín hiệu Bluetooth hoạt động trên băng tần 2,4 GHz cũng có thể gây nhiễu cho các thiết bị khác như máy tính, máy tính bảng hoặc hệ thống nhà thông minh.

Dù Bluetooth chỉ hoạt động trong phạm vi tương đối ngắn, điều này không đồng nghĩa bạn an toàn tuyệt đối. Minh chứng rõ ràng là sự cố BlueBorne năm 2017 - một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng ảnh hưởng tới hàng triệu thiết bị Bluetooth toàn cầu, nơi kẻ tấn công chỉ cần tiếp cận đủ gần phần cứng để khai thác và chiếm quyền kiểm soát.

Sử dụng Bluetooth một cách an toàn và có trách nhiệm

Các nhà sản xuất thiết bị không đứng yên trước mối đe dọa từ tin tặc. Sự cố BlueBorne từng làm rung chuyển cộng đồng công nghệ đã buộc Apple tung ra bản vá bảo mật, giúp người dùng iPhone chạy iOS 10 trở lên không còn phải lo lắng về lỗ hổng này.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng rằng việc thường xuyên cập nhật phần mềm hệ điều hành và các ứng dụng dù là của Apple hay bên thứ ba không chỉ mang lại tính năng mới mà còn là lá chắn bảo vệ thiết bị trước các rủi ro an ninh mạng.

Tuy nhiên, biện pháp an toàn tuyệt đối nhất với Bluetooth vẫn là tắt khi không cần thiết. Vào Cài đặt > Bluetooth và gạt thanh trượt để bật hoặc tắt; hoặc vuốt xuống từ góc trên bên phải màn hình để mở Trung tâm điều khiển rồi chạm vào biểu tượng Bluetooth. Ngoài ra, bạn nên kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) cho mọi ứng dụng hoặc dịch vụ hỗ trợ, nhằm bổ sung thêm một lớp phòng thủ.

Quản lý kết nối Bluetooth có thể hơi bất tiện, nhưng việc này vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc đánh đổi dữ liệu cá nhân hay thông tin tài chính của bạn. Trong cuộc chiến không khoan nhượng với tin tặc, kẻ lừa đảo và tội phạm mạng, mọi biện pháp phòng ngừa dù nhỏ nhất đều giúp bạn giữ thế chủ động./.