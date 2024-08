Kinh tế Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ thuế để lừa đảo ở Nghệ An Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu mạo danh cơ quan thuế để gọi điện thoại, nhắn tin, lừa đảo và đánh cắp chiếm đoạt thông tin, tài sản của người nộp thuế.

Giấy mời giả yêu cầu tiểu thương đến cơ quan thuế ở huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Nhiều thủ đoạn lừa đảo

Mới đây, ngày 30/7/2024, bà Phạm Thị Huyền một tiểu thương kinh doanh tại chợ Mọ xã Hậu Thành, huyện Yên Thành đã nhận được giấy mời của Chi cục Thuế huyện Yên Thành, yêu cầu 9 giờ ngày 1/8 có mặt tại Chi cục Thuế huyện Yên Thành, để cập nhật kê khai thông tin về doanh nghiệp, cá nhân lên cổng thông tin Chính phủ, thanh tra lại quá trình xuất nhập hoá đơn giá trị gia tăng trong năm 2024, khi đi phải mang theo căn cước công dân, hộ chiếu.

Đối tượng còn gọi điện cho bà Huyền nếu không đến được thì yêu cầu kết bạn qua Zalo, Facebook, hoặc các phần mềm chat khác... để hướng dẫn các thao tác online.

Nhận được thông báo, bà Huyền đã đến Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II chi nhánh tại huyện Yên Thành để trình diện và lãnh đạo Chi cục Thuế cho biết, đây là giấy tờ giả mạo cần phải cảnh giác để tránh lừa đảo. Cụ thể công văn giấy tờ đều sai, như hiện nay không có Chi cục Thuế huyện Yên Thành, mà là Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II, địa điểm kinh doanh xóm chợ Mọ xã Hậu Thành thì văn bản viết thành xóm chợ Mô, xã Châu Thành, ký tên Phó chi Cục trưởng cũng sai cả họ và tên.

Các ứng dụng cài đặt giả để lừa đảo của các đối tượng. Ảnh: Văn Trường

Tuy nhiên, trong giấy mời đối tượng lại viết họ tên hộ kinh doanh chính xác. Theo cán bộ thuế ở Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II nếu hộ tiểu thương gửi căn cước công dân cho đối tượng sẽ dễ bị lừa đảo tài chính qua mạng.

Ông Trần Văn T. một doanh nghiệp ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu mới đây nhận được số điện thoại lạ giả danh cán bộ Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II gọi điện yêu cầu giám đốc công ty cài đặt ứng dụng làm hồ sơ giảm thuế giá trị gia tăng. Nhờ cảnh giác trước các thủ đoạn của kẻ gian, giám đốc đơn vị này đã gọi điện cho cán bộ thuế Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II để xác minh và đã tránh được vụ lừa đảo.

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, một số đối tượng sử dụng các số điện thoại 0888590131, 0833275409, 0562321249… giả danh cán bộ Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II gọi điện yêu cầu doanh nghiệp mang hồ sơ, giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp đến cơ quan thuế để thực hiện cài đặt ứng dụng, làm các thủ tục chuẩn hóa về thuế, làm hồ sơ hoàn thuế cho dự án, miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập…

Trong trường hợp không đến được thì kết nối Zalo để được hướng dẫn, cũng như đăng nhập vào đường link http://dvc.gov.lol để được hỗ trợ trực tuyến.

Người dân làm thủ tục thuế ở Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II. Ảnh: Văn Trường

Tuy nhiên, sau khi truy cập vào đường link trên thì toàn bộ hệ thống máy điện thoại bị mất quyền kiểm soát, không hoạt động hay tắt mở được. Hoặc các đối tượng điện thoại cho các doanh nghiệp đề xuất mua các loại sách hướng dẫn về luật thuế…

Phối hợp để ngăn chặn

Ông Đinh Viết Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II cho biết: Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục đã nhận được phản ánh của trên 150 người dân và doanh nghiệp địa bàn huyện Yên Thành, Diễn Châu về việc họ bị các đối tượng tự xưng là công chức thuế hăm dọa, yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân để được hỗ trợ làm các thủ tục giảm thuế, hoàn thuế, hoặc hướng dẫn gửi đường link cài đặt ứng dụng để đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng của người nộp thuế.

Cán bộ thuế mặc đồng phục của ngành Thuế làm việc với người nộp thuế. Ảnh: Văn Trường

Tuy nhiên, cơ quan thuế không có chủ trương cử công chức thuế gọi điện thoại để kết nối mạng xã hội như Zalo, Facebook, đề nghị hỗ trợ cài đặt, cũng như không yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh mang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, căn cước công dân lên cơ quan thuế để đăng ký chính sách giảm thuế. Mà đây hoàn toàn là do các đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Ông Đinh Viết Dũng cho biết thêm: “Điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, khi nhận điện thoại giả danh cán bộ thuế, cần bình tĩnh trước các áp lực đe dọa, không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, không làm theo hướng dẫn cài đặt các ứng dụng điện thoại giả mạo; Thông báo ngay cho Chi cục Thuế và cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ.

Về vấn đề này, đại diện Cục Thuế Nghệ An cho biết: Trong giai đoạn chuyển đổi số, ngành Thuế đã triển khai nhiều dịch vụ thuế điện tử phục vụ người nạp thuế. Theo đó, người dân có thể thực hiện các thủ tục về thuế tại nhà, tại trụ sở doanh nghiệp mà không phải đến cơ quan thuế. Tuy nhiên, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự phát triển của các công nghệ mới để giả mạo cán bộ thuế, giả mạo các website, ứng dụng của Tổng cục Thuế để lừa đảo.

Nhằm giúp người nộp thuế phòng tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt thông tin, tài sản, Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông tin về một số hành vi, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo thường gặp hiện nay.

Như các đối tượng giả mạo cơ quan thuế và tự xưng là cán bộ của cơ quan thuế để thực hiện yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân hoặc hướng dẫn gửi đường link cài đặt ứng dụng giả mạo để thực hiện hành vi đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng của người nộp thuế .

Tạo lập các trang web, tài khoản mạng xã hội có giao diện gần giống với trang web, tài khoản mạng xã hội của cơ quan thuế từ hình ảnh đến nội dung, đối tượng lừa đảo khiến người dùng nhầm tưởng là thông tin chính thống của đơn vị cung cấp, từ đó thực hiện hành vi đánh cắp hoặc lừa đảo.

Giả mạo tin nhắn SMS brand name của Tổng cục Thuế, Cụ thể là Sử dụng tin nhắn SMS với brand name “TongcucThue” để phát tán tin nhắn giả, đồng thời cung cấp các đường link, hướng dẫn giả mạo nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại/máy tính và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Để bảo vệ quyền, lợi ích của người nộp thuế, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, Cục Thuế tỉnh Nghệ An khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa sau: Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Ứng dụng eTax Mobile là kênh của ngành Thuế cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh… tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn, bảo mật. Ảnh: Văn Trường

Không cho phép bất kỳ cá nhân nào truy cập trực tiếp vào máy tính, điện thoại của mình để hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm của cơ quan thuế. Không nhấn vào các đường link đính kèm trong tin nhắn điện thoại, Zalo, Facebook,... tự nhận là đại diện cơ quan thuế hướng dẫn làm thủ tục về thuế.

Hiện nay, cơ quan thuế trên toàn quốc đã thực hiện hỗ trợ người nộp thuế sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ứng dụng có đầy đủ thông tin cá nhân của người nạp thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế, cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người sử dụng. Đặc biệt giúp người dân chủ động, dễ dàng nộp thuế hơn với các tiện ích trong việc tra cứu, nộp thuế và kiểm soát nghĩa vụ thuế.

Truy cập vào trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế qua địa chỉ có tên miền quốc gia "gdt.gov.vn" để xác minh thông tin. Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông tin về số điện thoại đường dây nóng, e-mail, các hình thức liên hệ khác và địa điểm hỗ trợ, hướng dẫn nhằm giải quyết kịp thời khi người nộp thuế có phản ánh hoặc đề nghị hỗ trợ. Đường dây nóng: 02383.969.697 (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuê). Địa chỉ hòm thư: http://thuenghean@gmail.com, Fanpage, Zalo, Youtube: Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Địa chỉ trụ sở: Số 366 đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.