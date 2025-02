Pháp luật Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp Lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Kịp và Phan Văn Long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Kịp (SN 1986, trú tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và Phan Văn Long (SN 1969, trú tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu giữ gồm 3 điện thoại di động, 80 triệu đồng và 5,2 cây vàng. Khác với những vụ việc trước đây, các đối tượng không dẫn dụ người dân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt mà có sự liều lĩnh, manh động hơn, phân công người đến gặp mặt trực tiếp nhận tiền, tài sản của bị hại.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm xác định vụ việc như sau: Ngày 17/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn tố giác của bà P.T.H.S (trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,1 tỷ đồng, xảy ra tại phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, bà S cho biết, ngày 17/2/2025, bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tự giới thiệu tên là “Trí”, làm việc ở Tòa án tối cao và tin nhắn từ tài khoản Zalo có tên “Sơn Ngô”, tự xưng là cán bộ công an. Cả cuộc gọi và tin nhắn của các đối tượng đều đe dọa bà S đang liên quan đến chuyên án lừa đảo ngân hàng, buôn bán ma túy do cơ quan chức năng thụ lý. Để chứng minh sự trong sạch, các đối tượng yêu cầu bà S phải đưa tiền cho các “trinh sát” để kiểm tra. Thậm chí, các đối tượng còn gửi cả lệnh bắt tạm giam giả mạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho bà S. Do hoảng sợ, bà S đã đến ngân hàng rút 1 tỷ đồng tiền mặt và 748.000 đồng tiền lãi mang về nhà.

Đến chiều tối cùng ngày, theo hướng dẫn của Trí “Tòa án” và “Sơn Ngô”, bà S mang toàn bộ số tiền đã rút đến trước tòa nhà Quang Minh (khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để chờ và đưa cho các “trinh sát” theo hướng dẫn. Tại đây, bà S trực tiếp đưa tiền cho Phan Văn Long rồi đi về nhà. Nghi ngờ về việc bị lừa đảo, bà S đã đến trình báo Công an quận Bắc Từ Liêm.

Sau khi tiếp nhận trình báo của bà S, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương xác minh, truy tìm và tạm giữ 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Ngọc Kịp và Phan Văn Long. Các đối tượng khai nhận đã tham gia vào nhóm telegram của “Công ty” do người quen giới thiệu để thực hiện nhiệm vụ đi lấy tiền. Sau khi nhận được tiền, Long được hưởng 15 triệu đồng, Kịp được hưởng 5 triệu đồng. Số tiền còn lại, Long đã đưa cho người phụ nữ tên Hoàng (là đối tượng liên quan đến “Công ty”) để chuyển tiền về. Đối tượng Hoàng đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vị trí, vai trò, hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.

Tiếp đó, khoảng 15 giờ ngày 18/2/2025, thông qua nhóm telegram, Long và Kịp tiếp tục được “Công ty” thông báo đi lấy tiền ở địa chỉ 76 nhà B6 tiểu khu Đường, thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội. Tại đây, Kịp ngồi trên xe taxi còn Long đi xuống gặp và nhận 1 túi ni lông, bên trong có nhiều vàng từ một người đàn ông cao tuổi rồi lên xe taxi đi về.

Qua xác minh, người đàn ông đã đưa vàng cho Long là ông N.S.T (76 tuổi, trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Qua làm việc với cơ quan điều tra, ông T cho biết nhận được cuộc gọi điện thoại từ người tự xưng là Lê Minh Trí (nguyên là Đại tá Công an, hiện đang làm Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao) và cuộc gọi từ tài khoản Zalo “Sơn Ngô” tự xưng là cán bộ Công an. Các đối tượng cho biết ông T đang liên quan đến việc bị giả căn cước công dân và buôn bán ma túy, cần phải kiểm tra tài sản. Đối tượng “Trí” hỏi ông T có tài sản như thế nào thì ông cho biết, tiết kiệm được 5,2 cây vàng. “Trí” yêu cầu ông T bày vàng ra chụp ảnh gửi cho “Trí” qua Zalo, sau đó sẽ cho “trinh sát” trực tiếp đến kiểm tra. Đồng thời, “Trí” hướng dẫn ông T viết 2 giấy gồm “Giấy xin Thanh tra tài sản” và “Giấy xin tại ngoại”, cho vào túi đựng vàng để đưa cho “trinh sát”. Thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng, ông T đã đưa vàng cho Long. Ngoài ra, các đối tượng còn yêu cầu vợ chồng ông T sau khi đưa vàng cho “trinh sát” thì không được nói cho ai và các “trinh sát” sẽ theo dõi gia đình ông T liên tục.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.