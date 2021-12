Cảnh báo thực trạng vũ khí 'nóng' liên quan tội phạm ở Nghệ An

Dùng “hàng nóng” để giải quyết mâu thuẫn

Cho đến giờ, nhiều người chưa hết bàng hoàng trước vụ nổ súng quân dụng khiến 1 người bị thương xảy ra vào khoảng 8h30’ sáng 20/11/2021, tại một quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng, thuộc khối 02, phường Quang Trung, thành phố Vinh. Theo đó, sau khoảng 7-8 tiếng súng vang lên, nhiều người trong quán hốt hoảng bỏ chạy, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Video vụ nổ súng tại quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng (TP Vinh). Nguồn: Bạn đọc Báo Nghệ An cung cấp

Sự việc sau đó nhanh chóng được làm rõ, vào thời điểm nói trên, anh N.Đ.T (SN 1973, trú tại TP.Vinh) cùng một nhóm bạn đang ngồi uống cà phê thì bất ngờ đối tượng Đậu Đức Thuận (SN 1984), trú tại phường Hưng Bình, TP.Vinh bịt khẩu trang từ ngoài bước vào cầm khẩu súng nhằm thẳng anh T. bắn. Sau khi bắn anh T., Đậu Đức Thuận lên xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh T. trúng đạn, bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Vinh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tập trung điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng gây án. Đến 10h35 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Đậu Đức Thuận khi đang lẩn trốn tại khu vực trên đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh; thu giữ 1 khẩu súng (loại súng K59), 2 viên đạn và 1 xe ô tô.

Đối tượng Đậu Đức Thuận và khẩu súng dùng gây án. Ảnh tư liệu: Bình Minh Trước đó, một vụ án nghiêm trọng liên quan đến sử dụng súng quân dụng cũng xảy ra trên địa bàn TP.Vinh. Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 30/4/2021, 3 đối tượng, gồm: Đặng Ngọc Anh (SN 1956), trú tại phường 1, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh và Ngô Quang Hưng (SN 1979), trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Đức Nghị (SN 1970), trú tại khối 17, phường Hưng Bình, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đến gặp Cao Trọng Phú (SN 1962), trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP. Vinh để giải quyết nợ nần trong thời gian Cao Trọng Phú làm ăn ở TP. Hồ Chí Minh.



Chiếc xe các đối tượng điều khiển khi đến nhà Nguyễn Trọng Phú; hiện trường 2 nạn nhân bị bắn gục. Ảnh tư liệu: Thùy Anh Tại cổng nhà riêng của Phú, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Cao Trọng Phú sau đó đã sử dụng 1 khẩu súng bắn vào 3 đối tượng nêu trên, khiến Ngô Quang Hưng và Đặng Ngọc Anh trúng đạn tử vong.



Cách đó không lâu, vào khoảng 23h ngày 5/3/2021, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm thanh niên, gồm Trần Xuân Minh (SN 1995), trú tại khối 8, phường Trung Đô, TP Vinh; Vương Anh Tú (SN 1996), trú tại khối 3, phường Lê Lợi, TP Vinh; Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990), trú tại khối 5, phường Đội Cung, TP Vinh; Nguyễn Đức Hậu (SN 2003), trú tại khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh và Lê Trung Kiên (SN 1998), trú tại khối 1, phường Cửa Nam, TP Vinh đã hẹn với một thanh niên tên Thắng (SN 1997), trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh đến để nói chuyện tại một quán nhậu ở ngõ 77, đường Nguyễn Thái Học, TP Vinh.

Quá trình giải quyết mâu thuẫn, đối tượng Thắng đã dẫn thêm 3 thanh niên khác đi cùng và dùng kiếm đe dọa. Trước sự việc đó, hai nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, do yếu thế hơn nên nhóm của Thắng đã bỏ chạy. Quá trình rượt đuổi, các đối tượng Hậu, Tú, Kiên và Minh đã dùng cốc thủy tinh và chai bia ném về phía nhóm của Thắng và đồng bọn. Riêng đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng đã lấy ra một khẩu súng ngắn màu đen, nhãn hiệu GR88 và bóp cò, gây nên tiếng nổ lớn, làm náo loạn cả khu phố.

Phối hợp nhiều giải pháp

Xét về nguyên nhân nổ súng gây án mỗi vụ mỗi khác. Đơn cử, vụ nổ súng quân dụng khiến 1 người bị thương xảy ra vào khoảng 8h30 sáng 20/11/2021, tại một quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng, thuộc khối 02, phường Quang Trung, thành phố Vinh, nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Hay như vụ việc khiến 2 người tử vong trước cổng nhà đối tượng Cao Trọng Phú trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP. Vinh, đối tượng Phú cho rằng các đối tượng sẽ đánh đập, đe dọa tính mạng mình nên đã sử dụng 1 khẩu súng bắn vào 3 đối tượng nêu trên, khiến Ngô Quang Hưng và Đặng Ngọc Anh trúng đạn tử vong...

Bản chất của những vụ án trên cho thấy hành vi gây án của các đối tượng ngày càng manh động, côn đồ, hung hãn. Đối tượng tàng trữ và sử dụng các loại súng không chỉ là các đối tượng cộm cán ngoài xã hội mà còn là những thanh niên mới lớn, tuổi từ 18 đến 35. Các loại súng sử dụng cũng hết sức phong phú, từ súng tự chế, đến các loại súng quân dụng.

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường bắt giữ đối tượng Cao Trọng Phú (đội mũ, mặc áo đen). Ảnh tư liệu: Nhóm PV Thực tế, thời gian qua, công tác tuyên truyền giáo dục, vận động người dân chấp hành chủ trương giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vẫn liên tục được công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp. Trong đó, ngoài chú trọng kiểm tra, phát hiện các đối tượng tàng trữ các loại hung khí nguy hiểm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các địa điểm phức tạp về ANTT thì từ việc tuần tra trên đường của lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương cũng phát hiện nhiều vụ vận chuyển vũ khí “nóng”. Điều đó đã phản ánh những nỗ lực rất lớn của các lực lượng chức năng trong công tác phối, kết hợp quản lý, kiểm soát vũ khí trái phép, nhưng cũng phần nào cho thấy hiểm họa khó lường đối với an ninh, trật tự xã hội và sự an toàn của người dân trước một lượng vũ khí “nóng” còn đang tiềm tàng trong cộng đồng.



Theo lực lượng chức năng, để ngăn chặn các hành vi nguy hiểm này, lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra, nắm địa bàn, kịp thời phát hiện các vụ tụ tập sử dụng hung khí để gây án. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thường xuyên kiểm tra, phát hiện các vụ tàng trữ vũ khí để xử lý theo quy định. Để làm tốt nhiệm vụ này, lực lượng công an cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, các tổ chức đoàn thể... thực hiện công tác tuyên truyền về hệ lụy từ “hàng nóng”!