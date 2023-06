Cảnh báo tình trạng giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 27/6, Công an TP. Hà Nội đã cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, tình trạng gọi điện thoại nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng phổ biến. Trong đó, thủ đoạn sử dụng điện thoại tự xưng là người trong ngành Công an để đe dọa những người dân có tâm lý yếu, nhẹ dạ cả tin, sau đó “dắt mũi” họ chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt.

Gần đây, một số cán bộ và người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhận được cuộc gọi từ các số thuê bao tự xưng là cán bộ hiện đang công tác tại Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hà Nội. Nội dung cuộc gọi thông báo người dân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Đồng thời, yêu cầu người được gọi cung cấp thêm thông tin cá nhân, các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Ảnh minh họa

Đây là thủ đoạn giả danh cán bộ Công an nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc chiếm đoạt thông tin cá nhân sử dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật khác. Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân đề cao cảnh giác trước các số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ các cuộc gọi giả danh cơ quan thực thi pháp luật.

Khi có yêu cầu làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu hoặc hỗ trợ đấu tranh phòng, chống tội phạm, cơ quan Công an nói chung hoặc Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hà Nội nói riêng đều thực hiện bằng việc gửi Giấy mời hoặc Giấy triệu tập trực tiếp cho người dân đến trụ sở làm việc chứ không cử cán bộ gọi điện liên hệ với người dân yêu cầu cung cấp thông tin như trên.