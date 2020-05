Cảnh báo từ những vụ tai nạn đau lòng khi lùi xe ô tô!

Những vụ tai nạn đau lòng



Vào khoảng 8h sáng ngày 22/4/2020, tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một người đàn ông lái chiếc xe tải mang BKS 37C-187.XX chở vật liệu xây dựng trong lúc lùi xe đã cán phải bé trai hơn 1 tuổi đang chơi trên đường làm cháu bé tử vong tại chỗ.

Điều đáng nói là ngay sau khi phát hiện sự việc, lái xe này đã nhanh chóng xuống xe bế thi thể bé trai ra một vị trí khác, dùng đất, cát lấp lên những vết máu và nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.

Những hình ảnh này đã được camera an ninh của người dân trong khu vực ghi lại. Hiện, Công an TX. Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Văn V. (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai), là tài xế điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn nói trên.

Chiếc xe tải mang BKS 37C-187.XX gây tai nạn vào sáng ngày 22/4/2020, tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Hình ảnh được trích xuất từ camera hàng xóm. Trước đó, vào sáng 19/4/2016, tại xóm 6, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu cũng đã xảy ra vụ tai nạn hy hữu khi cháu bé 2 tuổi chập chững bước ra ngõ để xem bố lái ô tô đi làm đã bị người bố lùi xe cán chết tại chỗ. Điều đau lòng là người bố không biết mình đã gây tai nạn cho con nên vẫn lái xe đi làm.



Khi mẹ cháu bé mở cửa nhà thì phát hiện con gái nằm sấp trên vết xe tải cán qua liền hô hoán mọi người đến cấp cứu nhưng cháu đã tử vong. Ngay lập tức mọi người gọi điện báo cho bố nạn nhân là anh Nguyễn Văn Đ. vừa lái xe ô tô tải ra khỏi nhà ít phút trước đó.

Nhận được tin báo thì anh Đ. đã lái xe quay về, nhìn hiện trường người bố thất thần không tin nổi đó là sự thật. Được biết, sáng hôm đó anh Đ. đánh xe ô tô đi chở cát không nhìn thấy con chơi ở phía sau nên đã lùi xe khiến đứa con gái đầu lòng của mình tử vong.

Tại nhiều địa phương trên cả nước cũng đã có những vụ tai nạn tương tự xảy ra. Mới đây nhất, vào khoảng 16h45 phút ngày 14/1/2020, trên địa bàn thôn Tân Hòa, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn liên quan đến việc lùi xe khiến 1 học sinh bị tử vong tại chỗ. Nạn nhân là em N.T.N. Đ. (10 tuổi), học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hòa Hải.

Thời điểm trên, em Đ. cùng nhóm học sinh Trường Tiểu học Hòa Hải đang đi xe đạp từ trường về nhà. Khi đến ngã ba khu vực đường làng gần cầu Tân Hòa, cách trường chừng 1km, thì bị xe tải biển số 38C - 071.08 do tài xế tên Hà (trú tại xã Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh) chở vật liệu xây dựng đang lùi ra đường va trúng khiến cháu bé ngã xuống đường. Nạn nhân sau đó bị chiếc xe tải cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ.

Trẻ em chơi xung quanh xe ô tô rất nguy hiểm. Ảnh minh họa Những sự việc trên cho thấy, hiện tượng người điều khiển ô tô trong quá trình lùi xe gây tai nạn đã diễn ra khá phổ biến. Nguyên nhân là do lái xe thiếu kinh nghiệm, quan sát không kỹ, người lái bị hạn chế tầm nhìn, xuất hiện nhiều điểm mù… Đặc biệt những vụ tai nạn này thường xảy ra đối với những xe không lắp đặt camera lùi.



Thượng tá Nguyễn Bình Hà- Trưởng Công an TX Hoàng Mai, đơn vị xử lý vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn phường Quỳnh Phương ngày 22/4 mới đây cho biết: Ngoài che giấu hành vi phạm tội bằng việc giấu thi thể nạn nhân, xóa dấu vết tại hiện trường, thì lái xe Bùi Văn V. đã vi phạm quy tắc giao thông, lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn khiến cháu bé tử vong.

Theo anh Đặng Thọ Trường, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh, một lái xe lâu năm cho biết: 98% khoảng cách đã đi của ô tô là chuyển động về phía trước, chỉ có 2% là lùi. Chính bởi vậy, thao tác đi lùi ít thành thục hơn.

Chưa kể, có những “điểm mù” hay nói chính xác là vùng mù, là vùng không gian bên ngoài xe bị che khuất và không nằm trong trường nhìn của người điều khiển. Tức là, người điều khiển không thể nào quan sát được điểm mù thông qua gương chiếu hậu lẫn nhìn trực tiếp như điểm mù gây ra bởi gương chiếu hậu, điểm mù phía sau xe...

Đâu là nguyên tắc để lùi xe ô tô an toàn?

Lùi xe ô tô được xem là một trong số các kỹ năng quan trọng, vì nếu không biết cách lùi mức độ nguy hiểm cho chính người cầm lái và những người khác đang lưu thông trên đường là rất cao. Việc đầu tiên cần làm khi lùi xe, là phải quan sát xem phía sau xe có gì, đa số các dòng xe hiện tại đều được trang bị camera lùi, có thể dễ dàng quan sát được phía sau. Nhưng đối với các xe không có camera lùi cần quan sát thật kỹ, nếu cần phải xuống xe để quan sát. Chỉnh lại gương chiếu hậu để bạn có tầm quan sát phía sau hợp lý, di chuyển với tốc độ từ tốn, chậm rãi và nhớ sử dụng báo tín hiệu liên tục bằng âm thanh (còi). Cùng với đó, hãy hạ cửa kính xe để lắng nghe, có thể sẽ có người đang nhắc nhở hoặc giúp đỡ bạn. Đừng quá phụ thuộc vào hệ thống hỗ trợ xe, những em bé nhỏ, người già, người khuyết tật có thể sẽ nằm ngoài vùng nhận biết của xe. Chú ý cẩn trọng hơn tại các khu dân cư đông đúc, khu vui chơi trẻ em, và xin hỗ trợ từ những người xung quanh khi gặp khó khăn trong quá trình lùi xe. Đặc biệt đối với xe số sàn, cần chắc chắn kỹ năng bám trụ gót, kiểm soát việc chuyển giữa chân ga và chân phanh để tránh tuyệt đối nhầm chân ga, khiến xe lùi như tên bắn. Thầy giáo Hồ Minh Diễn, Trung tâm đào tạo & sát hạch lái xe PTS Ngoài việc trang bị kỹ năng quan sát khi lùi xe của người điều khiển phương tiện, Bà Lê Thị Nguyệt - Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An còn cho rằng: Để phòng tránh tai nạn thương tâm cho trẻ, các bậc phụ huynh không chỉ trang bị thói quen quan sát khi lùi xe mà cần dạy cho trẻ biết cách tránh các điểm mù của xe. Nếu trong gia đình có xe ô tô, hãy chắc chắn rằng bạn biết con bạn đang ở đâu hoặc nhắc trẻ di chuyển đến một vị trí nơi bạn có thể thấy rõ chúng trước khi bạn di chuyển xe. Không bao giờ để trẻ em một mình ở bất cứ nơi nào trong hoặc xung quanh chiếc xe. Ngoài chú ý quan sát, xe ô tô cần lắp camera lùi. Ảnh tư liệu- minh họa Để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra tiếp theo, trong Dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an đã đề xuất các loại ô tô phải đảm bảo 12 điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì mới được phép tham gia giao thông. Trong đó có đề xuất ô tô phải có camera quan sát khi lùi xe. Lộ trình thực hiện bắt đầu từ ngày 1/1/2025.



Theo thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An: Đề xuất xe cơ giới phải có camera quan sát khi lùi xe được nêu tại Điều 51, khoản 11 của Dự thảo Luật. Mặc dù việc buộc phải lắp camera lùi có thể tốn thêm một khoản kinh phí nhưng khiến chủ phương tiện an tâm hơn khi tham gia giao thông, đặc biệt là với nhưng xe có độ dài lớn như xe rơ- móc…