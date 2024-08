Xã hội Cảnh đẹp kỳ bí trong hang sâu và ngôi đền dát vàng của nhà vua Cách Bangkok, Thái Lan khoảng 177km về phía Nam, hang Phraya Nakhon là nơi được hoàng gia lựa chọn xây dựng một ngôi đền dát vàng cho các vua Rama nghỉ chân.

Ảnh: Forever Breaks

Nằm trong quần thể vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot, thuộc tỉnh Prachuap Khiri Khan, hang Phraya Nakhon được một người dân phát hiện khoảng 200 năm trước.

Ảnh: Forever Breaks

Ấn tượng trước vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây, năm 1890, Hoàng gia Thái Lan đã cho xây dựng ngôi đền dát vàng Kuha Kharuehat trên một mô đất nằm ngay dưới hố sụt trong hang.

Ngôi đền này dành riêng cho Vua Rama V để làm nơi dừng chân. Các Vua Rama VII và IX cũng từng tới đây tham quan.

Ảnh: Forever Breaks

Ngày nay, hang Phraya Nakhon mở cửa cho công chúng tới tham quan. Vì có địa hình hiểm trở và khó đi, nên không phải du khách nào cũng có thể tới tận nơi.

Ảnh: Forever Breaks

Theo trang It's better in Thailand, để tới được hang, du khách phải thuê thuyền đến bãi biển Laem Sala, hoặc đi bộ khoảng 30 phút qua đường đồi để tới bãi biển. Vé đi thuyền dao động từ 150 đến 200 Baht (hơn 100.000 đồng) mỗi người.

Ảnh: Forever Breaks

Nếu đi thuyền, du khách có thể tới tham quan đảo khỉ gần đó trước. Khi tới Laem Sala, du khách cần tiếp tục tìm lối mòn toàn đá và rất dốc để đi thêm 430m nữa mới tới cửa hang.

Tại bãi biển Laem Sala, du khách có thể tìm thấy những nhà hàng mộc mạc để dừng chân nghỉ ngơi, thưởng thức ẩm thực địa phương, sau khi hoàn thành chuyến khám phá hang Phraya Nakhon.

Ảnh: Forever Breaks

Trước đó, du khách cần mua vé 200 Baht để vào vườn quốc gia. Người dân địa phương cho biết, từ bên ngoài leo lên cửa hang là hành trình đi bộ khá vất vả, vì thế cần giữ sức, không cần đi quá nhanh.

Ảnh: Forever Breaks

Gần tới cửa hang là chặng đường dốc xuống, dẫn vào trong lòng hang. Hang Phraya Nakhon có hố sụt như một giếng trời khổng lồ bên trong, nên luôn duy trì được ánh sáng và không khí trong lành.

Ảnh: It's better in Thailand

Du khách nên tới hang vào mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau. Nơi đây đón khách từ 6h30 đến 18h hàng ngày.

Hang thích hợp với tour nửa ngày, thời gian còn lại du khách hãy tiếp tục khám phá Vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot, đảo khỉ, làng chài Bang Pu...