Cảnh giác tội phạm trộm cắp tài sản dịp cuối năm

Nhiều vụ việc manh động, liều lĩnh

Vào khoảng 14h30’ chiều 21/12/2023, anh N.V.K (SN 1976), trú tại xóm 9, xã Nghi Phú, thành phố Vinh đi xe máy lấy tiền từ ngân hàng về tới ốt thuê để kinh doanh hàng ăn tại địa chỉ số 376, đường Nguyễn Trãi. Sau khi dừng xe trước ốt, anh K. vào trong giải quyết việc riêng, sau ít phút đi ra thì phát hiện cốp xe máy bị cạy. Toàn bộ số tiền 1,4 tỷ đồng vay từ ngân hàng về bị khoắng sạch, cùng điện thoại…



Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an. Hiện Công an xã Nghi Phú đang phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh xác minh, điều tra xử lý. Được biết, số tiền trên vợ chồng anh K. vay để cho con đi nước ngoài. Sau khi phát hiện mất số tiền lớn, anh K và vợ là chị N.T.X bị sốc nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Địa điểm ốt kinh doanh, nơi anh N.V.K dựng xe ở ngoài để vào trong, sau đó quay ra thì phát hiện số tiền 1,4 tỷ đồng để trong cốp xe máy bị lấy cắp. Ảnh Đ.C

Trước đó, vào 11h ngày 17/8/2023, vợ chồng chị Vi Thị D (SN 2005), trú tại xóm Liên Đồng, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương phát hiện số vàng cất trong tủ đựng quần áo tại nhà đã bị mất, gồm 2 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai, 5 chiếc nhẫn, với tổng số lượng 1 cây vàng, trị giá khoảng 53 triệu đồng. Đây là số tài sản được người thân, bạn bè tặng trong đám cưới của vợ chồng chị D.

Sau khi sự việc được trình báo, Công an xã Thanh Liên đã chủ trì, phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Thanh Chương) tiến hành các biện pháp xác minh, rà soát các đối tượng tình nghi. Đến ngày 19/8/2023, thông qua hệ thống camera an ninh được lắp đặt trên các trục đường của xã Thanh Liên, kết hợp với sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm là Nguyễn Văn Luân (SN 1990), trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương. Toàn bộ số vàng bị lấy trộm đã được lực lượng Công an thu giữ. Theo Công an xã Thanh Liên, Nguyễn Văn Luân là đối tượng nghiện ma túy, đang điều trị bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Y tế xã.

Đối tượng Nguyễn Văn Luân cùng toàn bộ số vàng được lực lượng Công an thu giữ. Ảnh tư liệu



Đề cao cảnh giác

Mặc dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ về số vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản từ đầu năm đến nay, song từ các vụ việc trên cho thấy, thủ đoạn hoạt động của tội phạm này không mới, các đối tượng thường lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Ví như vụ mất trộm 1,4 tỷ đồng mới đây tại địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Theo nhận định ban đầu, đối tượng đã có sự theo dõi, đồng thời lợi dụng những sơ hở, thiếu sót, mất cảnh giác trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản của chủ nhân để tìm thời điểm phù hợp thực hiện hành vi trộm cắp. Hơn nữa, đối tượng cũng đã có khảo sát cụ thể tại vị trí thực hiện hành vi trộm cắp, thực tế tại đây không có hệ thống camera giám sát...

Theo lực lượng chức năng, phần lớn những kẻ trộm cắp không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động. Một số vướng vào tệ nạn xã hội như lô đề, bài bạc, rượu chè… Một số đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp có xu hướng liên kết, móc nối trong và ngoài địa bàn; hoạt động lưu động, liên tuyến, liên tỉnh với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội.

Tang vật của một vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An triệt xóa vào tháng 7/2023. Ảnh tư liệu: Hồng Ngọc

Đơn cử như, đối tượng Trần Văn Mười và Nguyễn Quốc Dũng, cùng trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, là hai đối tượng có nhiều tiền án về nhiều tội danh, cùng nghiện ma túy và luôn mang theo hung khí trong quá trình gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh được Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Nghi Lộc đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt giữ vào cuối tháng 9/2023. Bước đầu Cơ quan Công an làm rõ, từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 9/2023, hai đối tượng đã thực hiện tổng cộng 12 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; chiếm đoạt tài sản gồm: 11 chiếc điện thoại di động; 2 laptop, 14 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

2 đối tượng trộm cắp tài sản của bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu bị Công an huyện Diễn Châu bắt giữ vào đầu tháng 11/2023. Ảnh tư liệu: Mai Giang

Thượng tá Trần Đức Thân - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: Dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật từ nay đến cuối năm sẽ còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là với tội phạm trộm cắp tài sản, với thủ đoạn thì ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Để thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm nói chung, trộm cắp tài sản nói riêng, lực lượng Công an trên cơ sở quán triệt thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, cũng như tổ chức tuần tra khép kín trên các địa bàn để đảm bảo cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo quản tài sản của mình, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi phạm tội. Khi ra khỏi nhà, nơi làm việc hoặc đi ngủ cần khóa cửa và thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hệ thống cửa khi bị hư hỏng. Tài sản sử dụng phải để ở vị trí an toàn, không để tiền, vàng với số lượng lớn ở nhà, trong cốp xe. Lắp đặt thêm các thiết bị an ninh với chi phí tiết kiệm như đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo động tự động kích hoạt khi cửa mở, camera giám sát…; tạo mối quan hệ gắn bó với mọi người xung quanh và phải nắm được số điện thoại lực lượng công an xã để khi cần được hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Khi phát hiện các thông tin về các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp thì kịp thời thông báo cho công an nơi gần nhất.