Cảnh giác trước hoạt động lôi kéo của Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ

(Baonghean.vn) - Nhóm người đang tiến hành nghi lễ thì bị công an ập vào lập biên bản.

(Baonghean.vn) - Trên 60 cán bộ các bản thuộc xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã được cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý thông tin về tình hình hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ”.

(Baonghean.vn) - Nhằm tăng cường công tác định hướng dư luận trong học sinh sinh viên, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong thời kỳ hội nhập, tối 18/5, tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn Thanh niên Nghệ An nói không với tổ chức Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ và Thanh niên Nghệ An với hội nhập kinh tế quốc tế.