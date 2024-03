Cảnh giác trước những chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 22/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình và kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian gần đây và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo thông tin của Báo cáo viên tại hội nghị, các chiêu trò, hành vi của tội phạm công nghệ mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao đang diễn biến hết sức phức tạp. Đó là tình trạng tán phát các thông tin có tính chất độc hại hoặc phát tán, đăng tải tin giả, tin sai sự thật; tình trạng sử dụng công nghệ cao xâm phạm dữ liệu số, dữ liệu cá nhân và các hành vi lừa đảo trực tuyến, tín dụng đen,... có xu hướng ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Thượng tá Trần Thiện Giang - Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã được ngành Công an triển khai toàn diện trên các mặt công tác; chú trọng hơn công tác quản lý nhà nước, góp phần ngăn chặn, xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện hoạt động của tội phạm. Trong năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá 86 vụ, bắt giữ gần 400 đối tượng vi phạm trên không gian mạng.

Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng đã được đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thông tin về Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Theo đó, Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát: Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; làm tốt vai trò đại diện, động viên, cổ vũ nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ; tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Ngoài ra, tại hội nghị, các báo cáo viên cũng đã được nghe một số dự báo kinh tế thế giới và triển vọng năm 2024.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý một số nội dung trọng tâm như: tổ chức quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; tăng cường tuyên truyền để người dân đề cao cảnh giác đối với loại hình tội phạm sử dụng công nghệ cao; tuyên truyền Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Ngoài ra, đội ngũ báo cáo viên cần đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; tuyên truyền kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 5 đến 11/3; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)…

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, 3 cá nhân xuất sắc đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngân Hạnh

Ngoài ra, 10 tập thể và 9 cá nhân cũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.