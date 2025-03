Cảnh giác với bẫy “việc nhẹ lương cao”

Nhiều người mắc bẫy

Tuy không phải là thủ đoạn mới, nhưng với những lời chào mời, hứa hẹn hấp dẫn về “việc nhẹ, lương cao”, các đối tượng lừa đảo vẫn thành công thao túng tâm lý một số người dân khiến họ sập bẫy, đặc biệt là đối với những người đang có nhu cầu việc làm, yếu thế, gặp khó khăn về tài chính, những người trẻ khao khát thành công, ôm hy vọng đổi đời.

Mới đây, Công an thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu đã bàn giao hai cháu H'Nữ B (SN 2011) và H'Cát B (SN 2013) cùng trú tại buôn Blung 1A, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 4/3, tổ tuần tra Công an thị trấn Cầu Giát phát hiện 2 bé gái này đang đứng bên đường trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, lo lắng, tâm lý không ổn định nên đã nhanh chóng tiếp cận, trấn an tâm lý 2 cháu và đưa về trụ sở.

Công an thị trấn Cầu Giát bàn giao hai cháu bé cho đại diện Công an phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương. Ảnh tư liệu C.T.V

Theo trình bày, hai cháu H'Nữ B và H'Cát B đã nghe theo lời của một đối tượng quen trên mạng xã hội rủ ra miền Bắc làm "việc nhẹ, lương cao”. Người này hướng dẫn hai cháu giấu gia đình, bắt xe khách từ Đắk Lắk ra Hà Nội. Nghe theo lời dụ dỗ của đối tượng, tối 3/3, hai cháu rủ nhau trốn nhà, bắt xe khách đi Hà Nội.

Đến tối 4/3, khi đến địa phận thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) thông qua mạng xã hội, hai cháu biết được gia đình đang tìm kiếm. Sợ bị kẻ xấu lừa bán ra nước ngoài nên hai cháu đã chủ động liên lạc về với bố mẹ. Nhận được tin, người thân đã hướng dẫn các cháu xuống xe, báo địa điểm để ra đón. Thời điểm này, H'Nữ B và H'Cát B đã di chuyển quãng đường trên 1.000km. Vì vậy, khi xuống xe, các cháu mất phương hướng, mất bình tĩnh.

Công an thị trấn Cầu Giát đã liên hệ Công an phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để xác minh sự việc. Sau khi trao đổi thông tin, Công an thị trấn Cầu Giát đã bố trí nơi ăn, nghỉ và ổn định tư tưởng cho các cháu. Đến ngày 5/3, Công an thị trấn Cầu giát đã bàn giao hai cháu cho Công an phường Thống Nhất và đại diện buôn Blung 1A.

Không chỉ lừa đảo trong nước mà theo ngành chức năng, thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố trong đó có Nghệ An, do nhẹ dạ, cả tin một số người dân đã bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lừa bán sang làm việc tại các đặc khu, công ty lừa đảo trực tuyến bên kia biên giới do người nước ngoài làm chủ, bị ép buộc và bóc lột sức lao động.

Lực lượng chức năng ở Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội; giải cứu nhiều nạn nhân trở về. Điển hình trong năm 2024, lực lượng công an phát hiện đối tượng Vi Văn Nhập (SN 1983), trú tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu thường xuyên có hoạt động tìm kiếm những công dân tại các huyện miền núi, trong đó có huyện Quỳ Châu để đưa sang nước ngoài làm việc trái phép.

Quá trình theo dõi, xác minh, công an xác định Nhập là một “chân rết” quan trọng trong đường dây mua bán người sang các đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng để làm việc bất hợp pháp do Phạm Thị Tuyết Chinh (SN 1988) thường trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cầm đầu.

Đối tượng Phạm Thị Tuyết Chinh và Vi Văn Nhập tại cơ quan Công an. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Theo đó, do qua biên giới sinh sống và lấy chồng từ lúc trẻ nên Chinh quen biết nhiều “ông chủ” có nhu cầu tìm các lao động để đưa vào làm việc tại các đặc khu kinh tế nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Vì thế, đối tượng này đã móc nối với các đối tượng sinh sống tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước tìm kiếm, dụ dỗ những người dân nhẹ dạ cả tin, sau đó bán vào các đặc khu kinh tế tại khu vực biên giới. Thậm chí Chinh còn nhiều lần trực tiếp về nước rồi đi các tỉnh, thành để tìm “con mồi”.

Quá trình lập chuyên án đấu tranh triệt xóa đường dây này, lực lượng công an tiếp nhận đơn trình báo của một người đàn ông là bị hại trong đường dây bị Vi Văn Nhập và Phạm Thị Tuyết Chinh lừa bán qua biên giới. Sau khi trốn thoát được khỏi đặc khu kinh tế tìm đường về nước, người đàn ông này đã phải dùng bè xốp bơi hơn 8 ngày đêm dọc theo sông Mê Kông, quá trình bơi xuôi theo dòng sông người đàn ông trên phải xin ăn, ngủ tạm tại lán người dân dọc theo sông và may mắn được người Việt Nam làm ăn ở Lào giúp đỡ về đến Việt Nam.

Ngày 7/8/2024, lực lượng chức năng nắm được thông tin Phạm Thị Tuyết Chinh vừa về nước bằng đường bộ qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, ngay lập tức một tổ công tác đã di chuyển từ Nghệ An ra Lào Cai để xác minh và nắm bắt mọi di biến động của đối tượng. Đến 16h ngày 8/8/2024, tại thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ Phạm Thị Tuyết Chinh về hành vi “Mua bán người”, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Cùng thời điểm trên, tại huyện Quỳ Châu, một tổ công tác khác cũng bắt giữ thành công đối tượng Vi Văn Nhập về hành vi “Mua bán người”.

Theo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, trước đây chủ yếu các đường dây mua bán người đưa sang Trung Quốc, giờ đã chuyển hướng đưa sang Lào, Campuchia, hoặc tiếp tục đưa tiếp sang nước thứ ba. Điển hình như trường hợp Lê Bảo Tín (SN 1994), trú tại huyện Con Cuông. Quá trình cùng một người bạn sang Lào tham gia làm nhiệm vụ lừa đảo trên mạng xã hội cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ, Tín biết, nếu đưa được người Việt Nam sang Lào làm việc thì được ông chủ Trung Quốc trả 35 triệu đồng/người nên liên lạc về quê, thuyết phục nhiều người sang.

Để dụ dỗ các nạn nhân, Tín đưa thông tin là sang Lào “làm việc trên mạng”, lương 17 triệu đồng/tháng. Trong số 10 nạn nhân, có người thời điểm bị bán sang Lào mới hơn 15 tuổi.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Lê Bảo Tín. Ảnh tư liệu: Hồng Ngọc

Một số đối tượng người Việt Nam trong nước còn cấu kết với các đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài tìm kiếm, dụ dỗ nạn nhân xuất cảnh với lời hứa “việc nhẹ lương cao” thông qua các hình thức như: xem ảnh, tuyển chọn nạn nhân qua mạng xã hội... sau đó, hướng dẫn nạn nhân xuất cảnh bằng đường hàng không.

Tại nước ngoài, các nạn nhân bị bắt làm những công việc như: tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, làm việc trong các sòng bạc do người nước ngoài làm chủ; nếu muốn về nước phải nộp một khoản tiền chuộc lớn. Đối với nữ giới còn bị ép kết hôn trái pháp luật, hoạt động mại dâm…

Nâng cao cảnh giác

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước các lời hứa hẹn về thu nhập cao, việc làm dễ dàng không cần bằng cấp. Đồng thời, thực hiện xác minh thông tin từ các nguồn chính thức, không tin tưởng vào những thông báo hoặc kênh thông tin không rõ ràng.

Cảnh giác với những lời chào mời hấp dẫn “việc nhẹ lương cao”. Ảnh: Bocongan.gov.vn

Khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, hãy trực tiếp đến trung tâm giới thiệu việc làm của địa phương để được hướng dẫn cụ thể, không nên tìm việc trên mạng xã hội, không nghe theo lời dụ dỗ ra nước ngoài làm việc để tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo. Cảnh giác với các trang web giới thiệu ra nước ngoài làm việc có dấu hiệu lừa đảo như mô tả công việc đơn giản, nhẹ nhàng, không cần kỹ năng, trình độ, với mức lương thưởng cao, hấp dẫn “việc nhẹ lương cao”.

Một nạn nhân ở xã Keng Đu (Kỳ Sơn) kể lại những ngày tháng tủi nhục sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc. Ảnh tư liệu: Tiến Đông

Trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an (bocongan.gov.vn) cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước các bài đăng về môi giới việc làm, những lời chào mời, những mức lương hấp dẫn, không mất chi phí đi lại... của các đối tượng trên mạng xã hội. Nhất là các lời chào mời, lôi kéo sang Lào, Campuchia… lao động, làm việc.

Mọi công dân khi xuất cảnh sang nước ngoài phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về xuất, nhập cảnh. Mọi hành vi xuất, nhập cảnh trái phép hoặc tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo các Điều 347, 348 và 349 Bộ luật Hình sự.

Một nạn nhân bị lừa đảo mua bán ra nước ngoài trình bày tại tòa. Ảnh tư liệu :Trần Vũ

Trước khi xác định nhận lời đi làm, nhất là đi làm việc ở nước ngoài, người dân cần tìm hiểu thật kỹ về địa danh, địa điểm nơi mình định đến làm việc, đặc điểm, thông tin nhân thân của người giới thiệu và cùng mình đi làm việc tại đó, nên tham khảo ý kiến của mọi người và cung cấp thông tin cho gia đình, người thân về địa điểm nơi làm việc và công việc của mình, thông tin về người cùng đi trước khi quyết định xuất cảnh.

Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần ngay lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.