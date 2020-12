Cảnh giác với sốt xuất huyết biến chứng nguy cơ tử vong

Lãnh đạo ngành Y tế và huyện Diễn Châu thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết ở xã Diễn Ngọc. Ảnh: Thành Chung

Theo các chuyên gia dịch tễ, sở dĩ ý thức phòng bệnh sốt xuất huyết của người dân các xã vùng dịch ở Nghệ An chưa cao còn là do việc trên địa bàn chưa có trường hợp nào tử vong do bệnh nên tính chất răn đe, cảnh báo bị coi nhẹ. Thực tế, sốt xuất huyết rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong có thể đến bất cứ lúc nào. Hy vọng rằng, câu chuyện của cô giáo L là bài học để người dân nêu cao ý thức phòng bệnh.