Cảnh sát bắt 'giám đốc từng bị ám sát'

Thịnh, 48 tuổi, bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt trước nhà hàng ở thị xã Phú Mỹ, sáng 17/1. Lực lượng chức năng dẫn ông này về nhà và nơi làm việc để thực hiện lệnh khám xét. Hành vi cụ thể của nghi can chưa được công bố.

Ông Thịnh làm việc với cảnh sát sáng 17/1. Ảnh: Hắc Minh. Ông Thịnh vốn là doanh nhân giàu có. 5 năm trước, ông này bị người tình cũ thuê giang hồ bắn hai phát súng vào người, song may mắn thoát chết. Cả bốn người chủ mưu, tổ chức ám sát nạn nhân bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt 1-15 năm tù.



Năm 2019 và 2020, ông Thịnh xây hai biệt thự không phép và hàng loạt công trình tại khu vực núi Nhọn (xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ) và bị chính quyền nhiều lần xử phạt, buộc tháo dỡ.