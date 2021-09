Cảnh sát biển vùng 1 cấp cứu thuyền viên gặp nạn trên biển Quảng Bình

Theo đó, vào hồi 14h00 phút ngày 24/9, nhận được điện chỉ đạo Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 về việc thực hiện nhiệm vụ cấp cứu một thuyền viên của tàu hàng mang số hiệu Long Sơn 38 bị tai nạn trên vùng biển cách Đông Đông Bắc đảo Hòn La (Quảng Bình) 7,5 hải lý, ngay lập tức, tàu CSB 1011, Hải đội 102 đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên khẩn trương cơ động đến vị trí trên để tiến hành cứu nạn.

Tàu CSB 1011 đang tiếp cận tàu Long Sơn 38 để sang sơ cứu và chuyển nạn nhân sang. Ảnh: PV

Đến 15h30 phút, tàu CSB 1011 đã tiếp cận được tàu hàng Long Sơn 38 trong điều kiện sóng gió, biển động. Qua nắm bắt ban đầu, nạn nhân tên là Nguyễn Minh Hòa, 35 tuổi, quê ở xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Khi tàu Long Sơn 38 đang tránh bão số 6 tại khu vực trên, trong quá trình thả neo, do sóng gió to nên nạn nhân bị trượt chân ngã đập vào lan can tàu dẫn đến bị gãy chân phải.

Tổ quân y đã tiến hành sơ cứu, đồng thời nhanh chóng chuyển nạn nhân sang tàu CSB 1011 để chạy về bờ. BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã chủ động liên hệ, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình sẵn sàng chuẩn bị xe cứu thương để đưa người bị nạn đến bệnh viện được ngay sau khi tàu cập cảng.