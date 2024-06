Pháp luật Cảnh sát đột kích quán bar lúc nửa đêm, phát hiện 31 đối tượng liên quan đến ma túy Công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang 31 đối tượng đang mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar HV ở TP. Đồng Xoài, phát hiện 11 đối tượng là nhân viên và quản lý quán bar dương tính với chất ma túy.

Lúc 0h30 phút ngày 29/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước và Công an TP. Đồng Xoài tiến hành kiểm tra quán bar - Nhà hàng Hùng Vương (bar HV) tại tổ 4, KP Phú Tân, P Tân Phú, TP. Đồng Xoài.

Lực lượng công an kiểm tra quán Bar.

Có trên 60 người đang nhậu, uống bia và “bay lắc” trong tiếng nhạc công suất lớn. Lực lượng Công an bắt quả tang 31 đối tượng đang mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 5 bàn khách. Test nhanh ma túy, Công an phát hiện 11 đối tượng là nhân viên, quản lý quán bar HV dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều chất bột màu trắng chứa trong túi ni lông hàn kín và đựng trên mặt lõm một số lon bia, một số dung dịch trong ly thủy tinh có màu đỏ tía tại các bàn nhậu của khách, cùng nhiều đồ vật dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng thừa nhận những chất trên là chất ma túy dạng thuốc lắc, ketamin và nước vui. Ngoài ra, còn thu giữ thêm 2 bình khí cười và bóng cười trong bar HV.

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại bàn nhậu.

Công an xác định có một số đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên đã lập biên bản và hồ sơ ban đầu về vụ việc, đồng thời, đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở Công an TP. Đồng Xoài để tiếp tục xác minh, xử lý theo pháp luật.

Các đối tượng dương tính với chất ma túy (qua test nhanh).

Thượng tá Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước cho biết: “Trong thời gian gần cuối tháng 6 vừa qua, các đơn vị chức năng của Công an tỉnh và Công an một số địa phương trên địa bàn đã liên tiếp triển khai thành công 2 chuyên án, triệt phá 2 tụ điểm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 8 đối tượng và thu giữ tang vật hơn 15 kg ma túy tổng hợp tại huyện Phú Riềng và TP. Đồng Xoài. Đây là số lượng ma túy nhiều nhất từ trước đến nay bắt giữ trong nội địa tỉnh Bình Phước”.