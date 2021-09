Cảnh sát giao thông hỗ trợ cháu bé gãy tay đi bệnh viện

Khi hai bố con đi đến chốt Chợ Già đoạn giáp ranh giữa thành phố Vinh và xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Đại úy Phạm Quốc Hội - Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Vinh cùng các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở đây đã nhanh chóng giúp đỡ 2 bố con đi bệnh viện.

Đại úy Hội lái xe ô tô chở cháu Phương Thảo, một chiến sỹ cảnh sát khác lái xe máy của anh Kiên cùng xuống Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Tại đây, hai chiến sỹ cảnh sát đã hỗ trợ anh Kiên làm các thủ tục nhập viện rồi trở về làm nhiệm vụ trực chốt.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Chợ Già. Ảnh: P.V

"Bố con tôi rất cảm ơn các chiến sỹ công an và cán bộ làm nhiệm vụ trực chốt. Lúc đó trời sắp mưa, con gái lại như lả đi vì quá đau, gục vào lưng bố. Nếu không có họ thì hai bố con phải mất cả tiếng đồng hồ mới đến được bệnh viện, lúc đó không biết thế nào nữa", anh Kiên tâm sự.

Được biết, trong thời gian qua, rất nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Vinh và Công an Nghệ An cũng như Công an các phường xã làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát đã có các hành động đẹp như đưa người đi cấp cứu, chở sản phụ đến bệnh viện khẩn cấp... Việc làm của các cán bộ, chiến sỹ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.