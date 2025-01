Pháp luật

Cảnh sát giao thông Nghệ An nói về căn cứ xử lý lỗi vượt đèn đỏ

Đối với lỗi vượt đèn đỏ, Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh sẽ dựa trên hình ảnh ghi lại từ hệ thống hơn 600 camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông làm căn cứ xử lý.