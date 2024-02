Cảnh sát giao thông Nghệ An phát hiện trên 1.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày nghỉ Tết

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)- 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT Nghệ An trực và tuần tra kiểm soát khép kín 24/24h, làm xuyên đêm, xuyên Tết. Ngoài đảm bảo trật tự ATGT, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt nồng độ cồn được thực hiện nghiêm, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Theo số liệu thống kê của Phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, từ ngày 8/2/2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến ngày 14/2/2024 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn), lực lượng CSGT tổ chức 1.018 ca tuần tra, kiểm soát với 4.144 lượt CBCS tham gia.

Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Ảnh: Xuân Thủy

Qua đó, phát hiện lập biên bản hành chính về trật tự an toàn giao thông 1.992 trường hợp. Trong số này, vi phạm nồng độ cồn 1.172 trường hợp, ma túy 6 trường hợp, quá tốc độ 439 trường hợp, không đội MBH 116 trường hợp,…

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 4 bị thương, so với cùng kỳ số vụ, số người chết không tăng không giảm, số bị thương giảm 2 người.

Đội CSGT đường bộ số 5, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn xã Nghi Ân trong đêm 30 Tết. Ảnh: Xuân Thủy

Theo thượng tá Nguyễn Nam Hồng- Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An: Trong những ngày Tết, 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương trực và tuần tra kiểm soát khép kín 24/24h, làm xuyên đêm, xuyên Tết Giáp Thìn 2024. Ngoài đảm bảo trật tự ATGT, điều tiết giao thông để người dân vui Xuân, đón Tết được thuận tiện, an toàn thì công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các lỗi vi phạm, đặc biệt vi phạm nồng độ cồn được lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện rất nghiêm túc, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Điều nhận thấy rõ là người dân rất đồng tình với cách làm của CSGT.

Về kế hoạch trong thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng cho hay: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT trong năm 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông”, lực lượng CSGT sẽ kiên trì thực hiện các biện pháp tuyên truyền, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với người dân.

Đồng thời, tiếp tục huy động và bố trí lực lượng, phương tiện, sử dụng triệt để các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, trong đó, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Các đội, trạm phối hợp với Công an các địa phương tích cực tuyên truyền và triển khai kiểm tra, xử lý thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tập trung kiểm tra mạnh vào buổi trưa, tối, các ngày nghỉ, ngày lễ và các tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông đông. Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an 21 huyện, thành, thị đồng loạt triển khai các tổ công tác để kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm nói chung, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường do địa phương quản lý, với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", bất cứ ai vi phạm đều bị xử lý.