Cảnh sát giao thông Nghệ An tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh tại Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Với phương châm “3 bám, 4 cùng”, “đâu dân cần, đâu dân khó, có Công an”, lực lượng An ninh Công an Nghệ An đã phát huy vai trò trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.