Pháp luật Cảnh sát giao thông Nghệ An triển khai cao điểm xử lý học sinh vi phạm giao thông Chiều 31/10, Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai cao điểm xử lý chuyên đề học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Hoạt động này thực hiện theo chỉ đạo của Cục C08 về tăng cường thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; Kế hoạch số 887/KH-CAT-PC08 ngày 24/10/2025 của Công an tỉnh Nghệ An; Phòng PC08 ban hành Kế hoạch 3948/KH-PC08 ngày 24/10/2025 về triển khai thực hiện chuyên đề lứa tuổi học sinh vi phạm TTATGT.

Hội nghị quán triệt kế hoạch vào chiều 31/10. Ảnh: P.V

Kế hoạch triển khai gồm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ ngày 24/10 đến 14/11/2025) tập trung vào: Phối hợp Công an cấp xã tiến hành điều tra cơ bản về tình hình vi phạm TTATGT của học sinh; Phối hợp Ban Giám hiệu các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn, kỹ năng xử lý tình huống giao thông; Nêu rõ và lên án những hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông; Tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường.

Tuyên truyền cho các em học sinh tại Trường THCS Thanh Khai. Ảnh: P.V

Các Đội, Trạm trực thuộc Phòng CSGT Nghệ An sẽ đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động trong giai đoạn 1, đồng thời, tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại trường học và lắng nghe chia sẻ từ học sinh về tình hình tham gia giao thông, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông học đường an toàn.

Trung tá Hoàng Mạnh Hùng – Phó trưởng Phòng CSGT Công an Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.V

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Hoàng Mạnh Hùng – Phó trưởng Phòng CSGT Công an Nghệ An cho biết: Việc học sinh, thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, là mối quan tâm chung của toàn xã hội. Trong giai đoạn 1 cao điểm xử lý chuyên đề, Phòng CSGT Nghệ An sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tuyên truyền, giáo dục, đến kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các trường học.

Mục tiêu là giảm thiểu tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh, đảm bảo an toàn cho các em đến trường, đồng thời góp phần xây dựng văn hóa giao thông học đường an toàn, văn minh và bền vững.