Cảnh sát giao thông Nghệ An ứng trực 100% quân số nhằm đảm bảo ATGT dịp lễ

Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và của UBND tỉnh Nghệ An tại Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 22/4/2022 về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An tổ chức ứng trực 100% quân số trong suốt kỳ nghỉ lễ.