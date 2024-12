Pháp luật ‏Cảnh sát giao thông ra quân xử lý vi phạm trên đường cao tốc Bắc - Nam‏ ‏Sáng 15/12, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) đã ra quân thực hiện cao điểm đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 2025.‏

‏Trong ngày đầu ra quân, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đã huy động các thiết bị nghiệp vụ hiện đại, phát hiện nhiều lái xe vi phạm.

Trung tá Nguyễn Kim Thi - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 giải thích cho người đàn ông điều khiển ô tô chạy quá tốc độ trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

‏Cụ thể, vào lúc 7h30 tại Km451 tuyến cao tốc Bắc - Nam Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt, tổ tuần tra, kiểm soát phát hiện ô tô con mang biển kiểm soát 37K-033xx chuyển làn trên cao tốc mà không bật tín hiệu báo trước làm phương tiện phía sau phải phanh gấp. Hành vi này của tài xế đã bị thiết bị nghiệp vụ của lực lượng CSGT ghi lại.‏

‏Ngay khi phương tiện rẽ ra khỏi cao tốc, tổ công tác làm việc ở nút giao Quốc lộ 46B (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã đón dừng phương tiện.‏

‏Lúc được lực lượng CSGT cho xem lại đoạn video ghi lại hành vi của mình thì tài xế V.V.Q. (SN 1998, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) mới ngớ người nhận lỗi.‏

‏Với hành vi vi phạm của mình, anh Q. sẽ bị phạt tiền mức từ 4-6 triệu đồng, tạm giữ Giấy phép lái xe 2 tháng.‏

‏Cũng trong buổi sáng ra quân, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 phát hiện 1 trường hợp vi phạm tốc độ mức cao 124 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h.

Lực lượng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 lập biên bản xử phạt lái xe chạy trên cao tốc khi không bật tín hiệu chuyển làn.

‏‏Song song với việc kiểm tra vi phạm tốc độ, chạy lấn làn, chuyển làn không bật tín hiệu... Lực lượng CSGT cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với các xe.

‏Ngoài ra, tổ công tác cũng kiểm tra ngẫu nhiên tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera hành trình các xe khách, xe hợp đồng chở khách. Qua kiểm tra, gần 10 phương tiện, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 phát hiện 1 trường hợp vi phạm.‏

‏Cụ thể, vào lúc 9h40 khi kiểm tra dữ liệu camera hành trình của ô tô khách 47H-043... lực lượng CSGT phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh tài xế N.T.H. (SN 1991, trú Đắk Lắk) vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Sau khi xem video và các hình ảnh, tài xế H. công nhận lỗi và ký vào biên bản vi phạm hành chính.‏

‏Trung tá Nguyễn Kim Thi - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 cho biết: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, cùng với cả nước, từ ngày 15/12, Đội CSGT đường bộ số 4 đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông với quyết tâm cao nhất là giảm tai nạn giao thông, giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện trong dịp Tết Dương lịch và Tết Ất Tỵ 2025.‏

‏Dịp này, Đội sẽ tập trung vào các hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên cao tốc như: Vi phạm tốc độ, chuyển làn không bật tín hiệu báo trước, dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, xe chở hàng hóa cơi nới thành, thùng xe, chở vượt kích thước thành, thùng xe, chở quá tải…‏

‏Đối với các loại xe khách xe hợp đồng, các tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra việc duy trì hoạt động và truyền dữ liệu của hệ thống giám sát hành trình, camera hành trình theo Nghị định 10; sử dụng dữ liệu từ thiết bị để xử lý các hành vi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, máy tính bảng; điều khiển xe không thắt dây an toàn, chở quá số lượng người quy định…‏