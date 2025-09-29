Pháp luật Cảnh sát Nghệ An kịp thời giải cứu 8 người mắc kẹt trong bão số 10 Do ảnh hưởng của bão số 10, rạng sáng 29/9, trên địa bàn Nghệ An liên tiếp xảy ra 2 vụ sập, tốc mái nhà dân và công trình khiến 8 người bị mắc kẹt. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện, cứu người an toàn.

Khoảng 02h55’ ngày 29/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo xảy ra sự cố có người mắc kẹt trong nhà tại số 159, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 xuất 2 xe cứu nạn cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

CBCS Đội CC&CNCH số 1 tiếp cận hiện trường nhà dân bị tốc mái, cứu người mắc kẹt trong đêm bão. Ảnh: Chu Minh

Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 bị tốc mái, các thanh xà gồ rơi xuống khiến 4 người bị mắc kẹt, trong đó có 1 người bị thương. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cắt, dỡ, di chuyển vật cản, tiếp cận cứu nạn nhân. Đến khoảng 04h05’ cùng ngày, 4 nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn; 1 nạn nhân bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp đó, vào 04h03’ cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục nhận được tin báo xảy ra sự cố có người mắc kẹt tại Cổng số 3, Công ty WHA, đường N5, xã Trung Lộc. Đơn vị đã huy động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 8 xuất 2 xe cứu nạn cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Cảnh sát PCCC&CNCH đưa nạn nhân ra khu vực an toàn trong mưa bão. Ảnh: Chu Minh

Do ảnh hưởng mưa bão, mái tôn và các cấu kiện công trình bị tốc, sập đổ, khiến 4 người bị mắc kẹt trong nhà cấp 4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, đến 04h50’ cùng ngày, 4 nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn. Hiện các nạn nhân đã được đưa về tại Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 8 để ổn định sức khỏe, tiếp tục được chăm sóc.

Lực lượng CNCH phối hợp cùng y, bác sĩ chăm sóc nạn nhân bị thương sau khi được cứu ra ngoài. Ảnh: Chu Minh

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia dọn dẹp kịp thời cây xanh gãy đổ trên các tuyến đường. Ảnh: Chu Minh

Trưa 29/9, nhiều chiến sĩ vẫn bám trụ để xử lý cây xanh đổ gãy tại đường Tuệ Tĩnh, TP. Vinh. Ảnh: Chu Minh

Để kịp thời khắc phục hậu quả của bão số 10, trong ngày 29/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông do đồng chí Lê Thanh Bình - Phó trưởng phòng chỉ đạo thông tuyến giao thông tại đường Tuệ Tĩnh, TP. Vinh.

Bão số 10 cũng đã làm cổng chào trên tuyến Quốc lộ 7A đoạn qua xóm Lĩnh Sơn 7, xã Yên Xuân (huyện Anh Sơn cũ) bị sập, các phương tiện không di chuyển được. Nhận được tin báo, Đội CC&CNCH số 5 triển khai 02 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng 12 CBCS đến hiện trường, sử dụng các thiết bị cắt thủy lực để phá dỡ cổng chào, đến 10h45' ngày 29/9 các lực lượng chức năng đã phối hợp thông tuyến giao thông Quốc lộ 7A.

Nhiều vụ việc xảy ra trong điều kiện thời tiết mưa bão phức tạp, song lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Nghệ An đã chủ động, kịp thời xử lý, cứu người hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và quyết tâm cao vì nhân dân phục vụ.