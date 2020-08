Cảnh sát triệu tập nhóm thanh niên lạng lách trên quốc lộ 1A qua Nghệ An

Trung tá Võ Thế Quyền - Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết, căn cứ vào các video, hình ảnh được quần chúng nhân dân gửi đến fanpage, Công an huyện Diễn Châu đã tổ chức lực lượng xác minh.

Theo đó, Công an Diễn Châu đã tập trung huy động lực lượng cảnh sát giao thông và Công an các xã liên quan tiến hành điều tra xác minh và triệu tập 7 thanh niên: Đặng Đình Hiếu, sinh năm 2002, trú tại xóm 6 xã Diễn Thịnh; Cao Trọng Hồi, sinh năm 2005, trú tại xóm 14 xã Diễn Lộc; Phạm Văn Đại sinh năm 2003 trú tại xóm 13 xã Diễn Thịnh; Cao Ngọc Long sinh năm 2000, trú tại xã Diễn An; Hồ Văn Phúc sinh năm 2004; Nguyễn Văn Long sinh năm 2004 cùng trú tại xóm 2 xã Diễn Phú và 1 đối tượng tên là Huy trú tại xóm 14 xã Diễn Phú (đối tượng này đang đi khỏi nhà không đến trình diện)